California, históricamente vista como un faro de inclusión y derechos para las comunidades inmigrantes, enfrenta hoy una encrucijada compleja. El gobernador Gavin Newsom anunció que, ante un déficit presupuestario de 12 mil millones de dólares, el estado podría reducir el acceso a la atención médica para inmigrantes indocumentados. La medida busca equilibrar las finanzas sin perder del todo el espíritu solidario que ha caracterizado al estado dorado.

Durante años, California se ha distinguido como pionera en la ampliación de derechos a comunidades marginadas. En 2023, se convirtió en uno de los primeros estados en brindar cobertura médica gratuita a todos los adultos de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, la realidad fiscal ha golpeado más fuerte de lo esperado: el costo del programa superó en 2.7 mil millones de dólares lo presupuestado, revelando una presión económica difícil de sostener.

Hoy, más de 1.6 millones de inmigrantes indocumentados están inscritos en Medi-Cal, el programa estatal de salud pública. La propuesta de Newsom no busca eliminar esa cobertura de inmediato, pero sí contempla medidas drásticas: a partir de enero de 2026, se congelaría la inscripción de nuevos beneficiarios y, desde 2027, se cobrarían primas mensuales de US$100 a quienes ya están inscritos. Se estima que estas modificaciones permitirían ahorrar alrededor de 5,400 millones de dólares.

“Esto no es un retroceso en nuestro compromiso con los inmigrantes”, aseguró el gobernador durante la presentación del presupuesto. “California ha hecho más que cualquier otro estado y seguirá liderando”, subrayó con firmeza, en un intento por equilibrar la narrativa compasiva con la urgencia fiscal. No obstante, las palabras no han calmado la inquietud de activistas, trabajadores de la salud y comunidades afectadas.

Lo que agrava aún más el panorama es la amenaza externa: en el Congreso, legisladores republicanos han advertido que podrían reducir los fondos de Medicaid a los estados que ofrezcan cobertura a inmigrantes sin documentos. Aunque el programa Medi-Cal es financiado por el estado y no por el gobierno federal, la presión política nacional añade una capa de incertidumbre a la ya delicada situación californiana.

En marzo, el propio Newsom había declarado que no contemplaba recortes al sistema de salud para inmigrantes, pese a un déficit de Medicaid de 6.2 mil millones de dólares. Su cambio de postura, aunque explicado por el empeoramiento del panorama económico, ha sido percibido por algunos como una traición a los valores que ha defendido públicamente durante años.

La posible imposición de primas para personas que apenas logran cubrir sus necesidades básicas reabre un debate profundo: ¿Puede un estado ser verdaderamente progresista si sus promesas se tambalean cuando llegan los tiempos difíciles? ¿O es precisamente en esas dificultades donde se mide la solidez de un compromiso social? Las respuestas aún no están claras, pero la tensión entre compasión y contabilidad está más presente que nunca.

