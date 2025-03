La cadena minorista Five Below, especializada en productos a precios accesibles por menos de US$$5, anunció un ambicioso plan de expansión para el 2025. Con la apertura de 150 nuevas tiendas programadas para este año, la empresa busca consolidar su presencia en el mercado estadounidense y fortalecer su conexión con una base de clientes cada vez más fiel. Esta estrategia reafirma el compromiso de la marca con ofrecer productos asequibles y atractivos para niños, adolescentes y padres, posicionándose como un destino de compras para toda la familia.

¿CUÁNDO FIVE BELOW ABRIRÁ LAS NUEVAS TIENDAS?

Según declaraciones de la directora financiera de Five Below, Kristy Chapman, la compañía espera abrir aproximadamente 50 nuevas tiendas durante el primer trimestre de 2025. Chapman mencionó que las ventas proyectadas para este período se mantendrán entre estables y positivas, con un crecimiento esperado del 2%.

Muchos de sus productos se venden por menos de US$5 cada uno, y muchos cuestan tan solo US$1, US$2 o US$3 (Foto: Five Below)

Esta expansión se suma a las 22 tiendas que la cadena inauguró en el cuarto trimestre de 2024, reflejando una tendencia de crecimiento sostenido y una respuesta positiva del mercado. Si se concreta la apertura de las 150 nuevas tiendas, Five Below alcanzará la impresionante cifra de 2,000 sucursales en Estados Unidos.

Las primeras 50 tiendas abrirán sus puertas antes del 31 de marzo de 2025. Esta fase inicial permitirá que Five Below fortalezca su presencia en zonas clave y ofrezca a los clientes una experiencia de compra renovada. Aunque no se han revelado las fechas exactas para la apertura de las 100 tiendas restantes, la compañía aseguró que estas nuevas sucursales están diseñadas para atraer tanto a clientes habituales como a nuevos compradores.

Adicionalmente, se dio a conocer que con la apertura de estas nuevas 150 tiendas, también estarán disponibles productos en tendencia, como frescos y “relevantes” por menos de US$5, manteniendo su premisa de precios bajos para asegurar la lealtad, fidelidad y confianza de los clientes.

La cadena minorita Five Below tiene el objetivo de ampliar su alcance en al menos 150 tiendas durante el 2025 (Foto: AFP)

UNA OFERTA QUE CONQUISTA A LOS CLIENTES

El atractivo de Five Below radica en su capacidad para ofrecer productos atractivos y funcionales a precios accesibles. La directora ejecutiva de la compañía, Winnie Park, asumió el mando en diciembre y dejó claro que la estrategia para el 2025 girará en torno a reforzar esta propuesta de valor.

Park destacó que la compañía seguirá enfocándose en productos asequibles para padres e hijos, con el objetivo de convertirse en una referencia de compras para niños desde la primaria hasta la secundaria. Este enfoque permitirá que Five Below construya una relación duradera con sus clientes desde una edad temprana.

“Nuestra visión es ser el destino de los niños desde la primaria hasta la secundaria y más allá, así como de mamá y papá. Al centrarnos primero en los niños, tenemos una oportunidad única de forjar una relación con nuestros clientes desde pequeños y ser un recurso de referencia a medida que crecen y se convierten en padres”, resaltó Park sobre las metas de Five Below.

La expansión de Five Below no solo representa un crecimiento físico, sino también una reafirmación de su modelo de negocio. La compañía demostró que la combinación de precios bajos, productos atractivos y una experiencia de compra dirigida a toda la familia es una fórmula ganadora. Five Below está preparada para seguir siendo una referencia en el mercado minorista estadounidense.