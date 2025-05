No es la primera vez que escucho hablar del gusano barrenador del Nuevo Mundo, pero cuando me enteré de que podría estar regresando a Florida, sentí cierto temor. Y es que esta no es una plaga cualquiera, es una amenaza real, y no solo para los animales, sino también para nosotros, los humanos. Lo más inquietante es que ya se había erradicado hace más de 40 años. Y ahora, como un viejo enemigo que regresa del pasado, vuelve a poner en jaque a todo el estado.

Todos tenemos a algún familiar o conocido que trabaja con ganado o que aman la vida al aire libre, que salen de excursión o simplemente viven en zonas rurales. Para ellos, y para cualquiera que tenga mascotas, este tipo de noticias es motivo de alerta. Por eso, en este artículo te contaré todo lo que se sabe hasta el momento de esta plaga que ha empezado a preocupar.

ES UN ENEMIGO QUE CREÍAMOS VENCIDO

El gusano barrenador del Nuevo Mundo, o Cochliomyia hominivorax, es una larva de mosca que, a diferencia de otras, no se alimenta de tejido muerto, sino de carne viva. Sí, leíste bien: viva. Esto lo hace extremadamente peligroso. Ataca a cualquier animal de sangre caliente, desde vacas y perros hasta humanos. Y aunque suena como algo sacado de una película de terror, es muy real.

Fue erradicado de Estados Unidos en 1966 gracias a una innovadora técnica con insectos estériles, pero eso no significa que desapareció del mapa. Sigue presente en Sudamérica, en el Caribe, y recientemente se han detectado nuevos focos en México. Ahí es donde empieza la preocupación.

El ganado vacuno corre más riesgos ante una propagación de la plaga (Foto: Freepik) ×

¿POR QUÉ FLORIDA ESTÁ EN LA MIRA?

En 2016, el gusano barrenador reapareció brevemente en los Cayos de Florida. Las autoridades actuaron con rapidez, pero el susto dejó claro que se trata de una zona vulnerable. Ahora, con las nuevas detecciones en México —incluyendo dos casos en humanos—, las alarmas se han encendido de nuevo.

Florida, con su clima cálido y abundante fauna, es un terreno ideal para que esta plaga se establezca si logra cruzar la frontera biológica que EE. UU. mantiene en colaboración con Panamá. Este “muro biológico” se basa en liberar millones de moscas estériles, un método que evita que las plagas se reproduzcan. Pero si el cerco se rompe, el riesgo de un brote es real y muy costoso, no solo económico.

¿CÓMO SE TRANSMITE Y QUÉ SÍNTOMAS DEBEMOS VIGILAR?

Las moscas del gusano barrenador ponen sus huevos en heridas abiertas. Cuando las larvas nacen, empiezan a comer el tejido del animal o humano, causando lesiones profundas y muy dolorosas. En el ganado, esto se traduce en infecciones, pérdida de peso, y muchas veces, la muerte. En humanos, los casos son más raros, pero no imposibles. Las llagas infestadas tienen un olor fétido y producen un dolor muy característico.

Los animales afectados suelen aislarse, volverse irritables y dejar de comer. Si tienes mascotas o trabajas con animales, es fundamental revisar cualquier herida, mantenerla limpia y reportar síntomas inusuales.

Las heridas abiertas pueden ser peligrosas, pues allí empiezan a desarrollarse estas larvas (Foto: Freepik) ×

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA EVITAR UNA CRISIS?

El Departamento de Agricultura de Florida está en estado de alerta. Se han reforzado los controles, especialmente en las importaciones de ganado desde México. También se ha pedido a veterinarios, criadores y ciudadanos que informen de inmediato cualquier sospecha. En caso de notar algo raro, puedes contactar con la Comisión de Conservación de Vida Silvestre (FWC) al 888-404-FWCC o escribirles a WildlifeHealthTeam@MyFWC.com .

Estas medidas no solo protegen a la ganadería, sino también a la fauna silvestre, que podría sufrir un golpe irreversible si esta plaga se instala en el ecosistema local. Es más, también nos protege a nosotros.

¿Y SI LLEGA A EXPANDIRSE?

Bueno, ahí sí estaríamos hablando de un problema mayor. No solo en términos de salud pública, sino también de economía. En el pasado, brotes similares afectaron a más de 1.4 millones de animales en EE. UU. y México. Las pérdidas fueron millonarias. Hoy, un brote en Florida podría tener consecuencias similares o peores, especialmente en zonas rurales donde el acceso a atención veterinaria es más limitado.

