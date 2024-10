Los dos clubes más populares de la MLB estarán cara a cara en una nueva edición de la Serie Mundial. Este viernes 25 de octubre, mira el Juego 1 de Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees, a partir de las 5:08 p.m. (Tiempo del Pacífico) / 6:08 p.m. (Centro de México) / 8:08 p.m. (Tiempo del Este), duelo que será transmitido a través de Fox Sports en Estados Unidos o ESPN en México y Latinoamérica. Los New York Yankees son el club más ganador en la historia de la Serie Mundial y van por su estrella 28, mientras que Los Angeles Dodgers van por su octavo título, siendo el último el conseguido en la temporada 2020.

Shohei Ohtani es la máxima figura en la actualidad de la MLB y es la cabeza de Los Angeles Dodgers, que arrancan la serie con dos juegos en casa. (Foto: AFP)

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, Yankees vs. Dodgers desde Estados Unidos?

Para ver la señal de FOX Sports, en primer lugar, tienes que registrarte con un proveedor de TV como DIRECTV, Dish, Fubo, Hulu + Live TV y Sling para tener acceso en directo a los juegos de la Serie Mundial 2024 de la MLB entre New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers, entre otros encuentros, así como tus programas deportivos favoritos, noticias, probabilidades y resultados. Asimismo, puedes mirar su contenido a través de la app de FOX Sports (Android / iOS).

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, Yankees vs. Dodgers desde México?

FOX Sports 1, 2 y 3 se encuentra disponible en los siguientes cableoperadores de México: Megacable, SKY, Izzy, Totalplay, Dish y Star TV.

Cableoperador FOX Deportes FOX Sports 2 FOX Sports 3 Megacable 303/130 3305/1305 307/1307 SKY 1549 1552 1558 Izzi 892 506 - Totalplay 522 527 569 Star TV 505 506 507

