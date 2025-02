Un reciente incidente en Millcreek, Utah, ha generado un debate sobre el actuar de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una parada de tráfico. El alcalde de la ciudad, Jeff Silvestrini, expresó su preocupación sobre la conducta de los oficiales federales, alegando que proporcionaron información falsa a la policía local durante el operativo. En un correo electrónico dirigido a ICE, Silvestrini pidió una investigación exhaustiva y posibles sanciones contra los agentes involucrados.

¿QUÉ SUCEDIÓ SEGÚN LA DENUNCIA DE LA VÍCTIMA?

El altercado se volvió viral en redes sociales tras la publicación de Brandon Colin, quien relató su versión de los hechos en Facebook. Colin afirmó que fue detenido por agentes de ICE luego de tocar la bocina de su auto y gritar un insulto a los oficiales. Según su testimonio, los agentes lo acusaron falsamente de haber chocado contra su vehículo y pusieron un arma en su rostro.

“Me preguntó si era ciudadano estadounidense y si tenía armas. Le dije que no; todo estaba sucediendo muy rápido. Abrió la puerta de mi auto y se volvió loco cuando vio mi cortador de cajas. Me dijo que mantuviera mis manos en el volante nuevamente con el arma apuntándome a la cara. Fui tratado como un animal”, relató Brandon.

Luego Colin solicitó que ICE llamara a la policía local y los agentes se comunicaron con el Departamento de Policía de Murray, según la publicación. Un agente federal amenazó al hombre con “otro cargo de agresión” cuando Colin le preguntó si podía escupir un poco de flema que tenía debido a un resfriado persistente.

Los agentes de ICE insistieron en que la policía local lo detuviera, pero los oficiales de Millcreek, tras revisar la evidencia en video, decidieron dejarlo ir con solo una citación por una infracción de tránsito. “El Departamento de Policía de Millcreek (PD) se disculpó conmigo muchas veces y, afortunadamente, técnicamente no estaba en la jurisdicción de Murray”, escribió Colin. “La policía de Millcreek me salvó la vida hoy. Si me hubiera detenido en cualquier otro lugar, Murray me habría arrestado y habría permitido que los agentes federales me llevaran a un centro de detención”, sentenció.

El hombre tuvo un altercado con los agentes de ICE (Foto: Brandon Colin)

EL ALCALDE DE MILLCREEK SE PRONUNCIÓ SOBRE EL CASO

El alcalde Jeff Silvestrini no tardó en responder, enviando un fuerte mensaje a ICE sobre la falta de profesionalismo y la posible ilegalidad de las acciones de sus agentes. En su correo, criticó que los oficiales de ICE hicieran afirmaciones “demostrablemente falsas” sobre el altercado. También indicó que el video de vigilancia muestra que el vehículo de Colin nunca hizo contacto con el de los agentes, lo que contradice la versión inicial de ICE.

Silvestrini enfatizó que su ciudad está comprometida con la protección de los derechos civiles de todos los ciudadanos y que la acción de ICE socava la confianza en las fuerzas del orden locales. Además, señaló que el comportamiento de los agentes federales representó una pérdida de recursos para la policía local y creó un ambiente de tensión innecesaria en la comunidad.

Por su parte, ICE ha mantenido silencio ante las acusaciones. La respuesta oficial enviada al alcalde ha sido censurada. A pesar de esto, Silvestrini ha reiterado su solicitud de recibir información sobre la investigación interna que ICE pueda estar realizando respecto al incidente.

Este caso reaviva la discusión sobre la relación entre las agencias federales de inmigración y las fuerzas policiales locales. Mientras que algunos defienden las acciones de ICE como parte de su deber de hacer cumplir la ley migratoria, otros ven estos eventos como un abuso de autoridad y una amenaza a los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses.

El alcalde de Millcreek es Jeff Silvestrini (Foto: AFP)