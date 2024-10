¿Quién no ha fantaseado con la posibilidad de ganar la lotería en Estados Unidos? A lo largo de los meses, he mencionado algunos de los increíbles premios que ofrecen las principales cadenas del país. No obstante, hay historias en las que el afortunado casi pierde esa chance inigualable por errores que jamás pensaron cometer.

La historia de las loterías siguen generando opiniones encontradas en pleno 2024. Esta vez, el suceso nos remonta hasta Washington, D.C., en donde un hombre compró dos boletos del juego de lotería Lucky for Life y ambos resultaron ganadores.

El ganador de la lotería se llevó US$1 millón tras sumar sus premios (Foto: Pexels)

No obstante, un peculiar error estuvo a punto de hacerle perder su riqueza. Aunque en un inicio logró cobrar un premio de 500 mil dólares, tuvo que esperar un mes para poder reclamar el segundo boleto, alcanzando finalmente un total de un millón de dólares.

UN HOMBRE ESTUVO A PUNTO DE PERDER SU PREMIO DE LOTERÍA POR ¿UN ERROR?

A través de un comunicado en su página oficial, la Lotería del Distrito de Columbia compartió la peculiar historia de triunfo de Phillip H. Según la compañía, el hombre se sintió inquieto al no encontrar uno de los dos boletos que adquirió para el sorteo realizado el 12 de agosto pasado.

En esa línea, el afortunado jugador logró atinar cinco números, ganando nada menos que el premio especial de “US$25,000 A YEAR FOR LIFE”. Sumados todos los aciertos, Phillip H. se llevaba medio millón por cada boleto.

“Siempre me tocan dos boletos y siempre escojo mis propios números. Esa es mi estrategia ganadora”, advirtió el jugador de unos 57 años que se dedica al voluntariado del medio ambiente.

El ganador junto a su cheque por medio millón de dólares (Foto: Lotería de DC)

Dos días tras el sorteo, el ganador reclamó su primer premio en el Centro de premios de la Lotería de D.C., pero en esa ocasión no comunicó a la agencia que podía estar en riesgo de perder las ganancias de un segundo boleto.

“Vi que el primer boleto era ganador, pero no pude encontrarlo”, indicó Phillip. “Después de buscar entre billetes viejos, lo encontré y dejé escapar un gran suspiro de alivio”, reveló.

El jugador estuvo a casi nada de perder su cuantioso premio de US$1millón (Foto: Pexels)

El hombre de Washington, de origen jamaicano, compró su ticket ganador en un establecimiento Anacostia Mobil ubicado en el sureste de D.C. “El dos veces ganador de Lucky for Life planea abordar una lista de proyectos de mejoras en el hogar y comprar una nueva camioneta para ayudar con sus esfuerzos voluntarios”, sostuvo la agencia en el informe.

¿QUÉ PASA SI PIERDO MI BOLETO DE LOTERÍA LUCKY FOR LIFE?

La Lotería de D.C. aclara en su página web que “no se hace responsable de los boletos perdidos o robados”. En este sentido, aconseja a todos los participantes que firmen el reverso del billete ganador con tinta y que adopten precauciones para resguardarlo adecuadamente, guardándolo en un lugar seguro.

“A menos que esté firmado, cualquier persona que esté en posesión del boleto puede presentar un reclamo”, enfatiza la cadena.