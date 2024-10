Ganar la lotería de Texas es un sueño que millones de jugadores locales han deseado conseguir alguna vez en sus vidas. Sin embargo, fueron 3 extranjeros los que lograron llevarse el tan ansiado jackpot de casi US$100 millones debido a una peculiar técnica de compra de boletos ganadores. Esta historia ha pasado a mayores, pues los demás competidores los acusan de competencia desleal y de haber hecho “trampa” antes de que el sorteo se inicie. ¿Qué hicieron exactamente y cómo se llevaron la lotería tejana?

De acuerdo a los reportes más recientes de los medios, tres ciudadanos europeos están siendo investigados luego de que se llevasen el premio mayor de la lotería de Texas el año pasado: unos US$95 millones.

No obstante, lo curioso no es el exorbitante monto reclamado a la compañía, sino la forma en que consiguieron llevarse el jackpot que, a la fecha, figura como uno de los más altos de la historia.

¿JUGADORES EUROPEOS GANARON LA LOTERÍA DE TEXAS CON TRAMPA?

De acuerdo a NBC DFW, el boleto ganador fue vendido en abril de 2023 y reclamado en ese entonces por una empresa originaria de Nueva Jersey llamada Rook TX LP, situada en Scotch Plains.

Se sabe también que la persona que reclamó el premio decidió aceptar un pago único de US$57,8 millones tras conseguir el tercer premio mayor más grande de la historia de Texas. En tanto, el billete habría sido obtenido en Colleyville a través de Hooked on MT, servicio de mensajería de loterías.

Hasta aquí la historia no tendría nada de raro, pero según un reporte de Houston Chronicle indica que uno de los empresarios del juego identificado como Ade Repcenko habría sido el hombre clave de esta monumental victoria en la lotería de Texas.

La información sugiere que la empresa recibió financiación de Colossus Bets, una destacada compañía de apuestas con sede en Londres, que se encarga de formar sindicatos de compradores para llevar a cabo apuestas legales.

En los documentos judiciales se indica que un préstamo de US$1,3 millones fue otorgado por Philip Gurian, dueño de Honey Tree Trading, a Lottery.com, que opera como una empresa de lotería en línea en Austin.

Según Gurian, fue en una reunión de directivos de Lottery.com y otros en una mansión en Boca Raton donde conoció a Repcenko, quien reveló haber ganado el gran premio de Texas.

El representante de los ganadores decidió recibir un pago único menor a US$60 millones (Foto: Pexels)

“Me dijo que trabajaba con un sindicato y que juntaban dinero para que, cuando las loterías crecieran lo suficiente, compraran todos los boletos y obtuvieran grandes ganancias”, indicó Gurian. “Me dijo: ‘Lo acabamos de hacer en Texas’”.

¿CÓMO LOGRARON LLEVARSE EL JACKPOT DE TEXAS?

The Chronicle informó que la Comisión de Lotería de Texas contribuyó a que un único comprador obtuviera el jackpot de US$95 millones.

Justo antes del sorteo, los minoristas de Lottery.com, donde se pueden comprar billetes de lotería de Texas, remitieron solicitudes de pedidos urgentes a la comisión de lotería.

Cabe mencionar que cada sorteo de Texas Lotto usualmente produce entre 1 y 2 millones de boletos vendidos. Sin embargo, los registros muestran que para el premio mayor de US$95 millones se adquirieron más de 28 millones de boletos.

De acuerdo a la fuente citada asevera que Rook TX probablemente desembolsó US$25 millones en boletos para esa competencia, dado que reclamó 289 boletos ganadores en el juego de cinco de seis. En ese mismo reporte se dio a conocer que Repcenko compró todos los tickets a través de Colossus Bets, una empresa fundada por dos jugadores profesionales: Bernard Marantello y Zeljko Ranogajec.

¿HUBO TRAMPA EN EL SORTEO DE LA LOTERÍA DE US$95 MILLONES?

Gregory Potts, director de operaciones de Lottery.com, no podía afirmar ni rechazar la participación de Colossus Bets en el sorteo del 22 de abril de 2023 que terminó por dar al ganador de unos US$95 millones.

Sin embargo, un mail interno examinado por The Chronicle evidenció que Potts advirtió a la compañía sobre su accionar al momento de esta compra: “No deberíamos mencionar nada sobre las operaciones mayoristas de Lotto Texas en los EE. UU.”

Pese a que no es un método ilegal, esta estrategia puede despertar mucha polémica en Texas (Foto: Pexels)

“Este tipo de negocio es legal y cumple con las normas, pero no es algo que hagamos público. Los jugadores de lotería lo consideran una trampa y no queremos que se conozca”, habría dicho el operario de Lottery.com, de acuerdo al reporte de The Chronicle.