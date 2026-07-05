Brasil y Noruega medirán fuerzas este domingo 05 de julio (21:00 horas de Brasilia; 8 pm ET / 5 pm PT) en los octavos de final del Mundial 2026. Este atractivo partido de la fase de eliminación directa cruzará a la pentacampeona del mundo frente a la sorpresiva e invicta “bestia negra” europea, liderada por Erling Haaland. ¿Quieres ver el partido Brasil vs. Noruega en vivo por Tablet, teléfono celular, PC o Smart TV? La transmisión del duelo entre la Canarinha y los Vikingos Rojos en el territorio brasileño estará a cargo de Globoplay; también puedes verlo con una VPN si te encuentras en los Estados Unidos.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Noruega vs. Brasil por los octavos de final de la Copa Mundial 2026 vía ViX Premium. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Globoplay EN VIVO, Brasil vs. Noruega por los 8avos de final del Mundial 2026?

El servicio de streaming del grupo Globo incluye la programación de los canales de la marca, como GNT y Multishow, además de diversas películas y series, tanto nacionales como internacionales. Aquí también podrás ver el partido entre Brasil y Noruega por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Consulta los precios:

Plan con anuncios : R$ 22,90/mes (R$ 118,80/año)

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¿Qué contenido puedo ver en Globoplay?

Globoplay cuenta con una variedad de contenidos como series de televisión, telenovelas, deportes en vivo, entre otros. También puedes ver los canales más populares de Brasil como TV Globo, GloboNews, canais SporTV, Multishow, GNT, Viva, Gloob, Megapix, Universal, Bis, Canal Brasil y Off.

Contenido Canales populares ¿Qué puedo ver? Deportes SporTV (1, 2, 3 y 4) Brasileirao (Serie A), Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Femenino, WSL y Superliga de Vóley Novelas TV Globo y Viva No Rancho Fundo y Todas as Flores Series Multishow, GNT y Canal Brasil Os Outros, Entre Tapas y Beijos Películas Megapix, Studio Universal y Canal Brasil Medida Provisória y Marte Um Realities GNT, TV Globo y Multishow Big Brother Brasil y The Masked Singer Brasil

Señal de TiGo Sports EN VIVO para ver la transmisión de Brasil vs. Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026, este domingo 5 de julio. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Globoplay EN VIVO desde los Estados Unidos?

En Estados Unidos es posible acceder a la cobertura de Globoplay a través de una VPN que sea segura y legal:

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Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Noruega en vivo por el Mundial 2026

Partido: Brasil vs. Noruega por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Fecha: Domingo, 05 de julio de 2026

Lugar: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Estadio: MetLife Stadium

Hora: 17:00 de Brasilia (4 pm ET; 1 pm PT)