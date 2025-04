El Viernes Santo 2025 (Good Friday) se celebra el 18 de abril, y aunque es una fecha religiosa importante en muchos países de mayoría cristiana —donde se reconoce como feriado nacional—, en Estados Unidos no tiene la misma consideración a nivel federal. Por eso, muchos se preguntan si los bancos, oficinas del Servicio Postal (USPS), UPS, FedEx y otras instituciones abrirán o cerrarán ese día. Además, se ha confirmado que los mercados bursátiles permanecerán cerrados el Viernes Santo, lo que aumenta la duda sobre si otras entidades seguirán esa misma política. En esta nota te contamos qué servicios estarán operativos.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Oficina de Administración de Personal (OPM), Estados Unidos tiene 11 feriados federales en 2025, entre los que no se incluye el Viernes Santo. Por lo tanto, el 18 de abril no es un día feriado federal y la mayoría de instituciones no están obligadas a cerrar ni a modificar sus horarios de atención.

¿Qué pasa con los bancos en Good Friday 2025?

La mayoría de los bancos más importantes en EE.UU., incluyendo:

Bank of America

Chase

CitiBank

PNC

Truist

Wells Fargo

permanecerán abiertos el viernes 18 de abril, ya que no se trata de un día festivo nacional. Asimismo, los cajeros automáticos y la banca en línea operarán con normalidad.

¿Está abierto el Servicio Postal (USPS) el Viernes Santo?

Sí. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) mantendrá su horario regular y hará entregas con normalidad el viernes 18 de abril de 2025.

¿Funcionan UPS y FedEx el 18 de abril?

Tanto UPS como FedEx han informado que sus tiendas estarán abiertas y que los servicios de recolección y entrega funcionarán con normalidad durante el Viernes Santo.

Toma en cuenta: La mayoría de los servicios operarán normalmente, pero se recomienda revisar horarios locales o particulares de instituciones financieras o minoristas , ya que algunas podrían optar por cerrar o modificar sus horarios de atención por decisión interna.