Cada año, millones de personas en todo el mundo sueñan con comenzar una nueva etapa en los Estados Unidos. La idea de estar en un país con amplias oportunidades laborales, educativas y de desarrollo personal atrae a miles de individuos que buscan una mejor calidad de vida. Para muchos, el proceso legal de inmigración, que les permite obtener la residencia permanente, es un paso crucial en su camino hacia un futuro mejor. Convertirse en ciudadano estadounidense es, además, un objetivo a largo plazo para la gran mayoría, ya que este estatus ofrece derechos y beneficios importantes, como el del voto y la posibilidad de patrocinar a familiares cercanos para que también puedan vivir en el país.

Sin embargo, el camino hacia la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía estadounidense no está exento de obstáculos. Aunque el proceso de inmigración está diseñado para ser accesible, existen ciertas restricciones que impiden que algunos extranjeros obtengan la ciudadanía permanente en Estados Unidos. Esto se debe a diversas razones legales y políticas que tienen como objetivo garantizar que los individuos que ingresan al país cumplan con ciertos requisitos, y en algunos casos, que no representen un riesgo para la seguridad nacional o el bienestar público.

Millones de personas en todo el mundo sueñan con ir a Estados Unidos y trabajar de forma legal, pero hay quienes están prohibidos de solicitar una residencia (Foto: Freepik)

CIUDADANOS Y RESIDENTES QUE NO PUEDEN OBTENER LA RESIDENCIA PERMANENTE

Existen varios grupos de personas que, debido a su historial migratorio o circunstancias particulares, no pueden obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Uno de los factores clave que se toma en cuenta es el cumplimiento de las leyes migratorias, ya que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece una serie de criterios que deben cumplirse para que un extranjero sea elegible para la naturalización.

El primer requisito esencial es haber sido admitido legalmente en el país como residente permanente. Esto significa que aquellos cuya residencia permanente se obtuvo de manera fraudulenta, mediante tergiversación intencional de información o violando la ley en el momento de su admisión, no son elegibles para la naturalización. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), si un solicitante de naturalización obtuvo su residencia a través de fraude o engaño, su solicitud será rechazada.

Además, existen otros motivos por los cuales una persona podría ser rechazada para la residencia permanente. Aquellos que han abandonado su estatus de residente permanente legal (LPR, por sus siglas en inglés) no pueden optar por la ciudadanía, ya que uno de los requisitos para la naturalización es mantener la condición de LPR durante un periodo mínimo de cinco años. Si un residente permanente abandona Estados Unidos por un periodo prolongado sin la intención de regresar, su estatus puede ser considerado como perdido. En estos casos, incluso si la persona vuele a Estados Unidos después de un largo período, no se le puede permitir la naturalización hasta que se determine que no ha abandonado su estatus LPR de forma ilegal.

PROCEDIMIENTO DE DEPORTACIÓN Y RECHAZO A LA NATURALIZACIÓN

Cuando un funcionario de USCIS determina que un solicitante no ha cumplido con los requisitos para mantener su estatus de LPR o que ha cometido fraude en su solicitud de residencia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede iniciar un procedimiento de deportación. En este caso, la solicitud de naturalización será rechazada, y el migrante se someterá a un proceso judicial de expulsión, el cual tiene la última palabra sobre si el individuo ha abandonado su condición y si esta decisión es afirmativa, se puede ordenar la deportación.

Este proceso de revisión se basa en varios factores, como la duración de las ausencias del solicitante en Estados Unidos, el propósito de su viaje fuera del país y la intención de regresar como residente permanente. El USCIS evalúa estos factores durante la entrevista de naturalización para asegurarse de que el solicitante ha mantenido un vínculo genuino con el país.