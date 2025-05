Si eres residente en los Estados Unidos debes saber que gracias a la Green Card o Tarjeta Verde puedes vivir y trabajar de forma permanente y legal en el país norteamericano; por tanto, al ser un documento de identidad que otorga grandes beneficios, debe ser renovado. Sí, aunque algunos no tienen fecha de vencimiento, una gran mayoría posee una validez de 10 años. A continuación, te contamos quiénes deben renovarlo de todas maneras este 2025; es importante que sepas que esto dependerá del año de nacimiento.

El USCIS lanza advertencia a quienes incumplan estas normativas si tienen Green Card en los Estados Unidos.

LOS NACIDOS DE QUÉ AÑO DEBEN RENOVAR SU GREEN CARD SÍ O SÍ ESTE 2025

Si recibiste tu Green Card antes de cumplir los 14 años, debes renovar este documento dentro de los 30 días posteriores a tu cumpleaños número 14. En otras palabras, si naciste en 2011 y cumples dicha edad este 2025, ve rápido por tu renovación.

¿Qué pasa si no lo hago? Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) “es importante mantener su tarjeta al día. Sin una Green Card válida, podría resultarle difícil demostrar su residencia permanente, lo que también podría afectar su capacidad para viajar o demostrar su elegibilidad para trabajar en Estados Unidos”.

Algunos expertos, consultado por El Tiempo señalaron que no renovar este documento a tiempo perjudicará a sus hijos, ya que al ser menor de edad no tendrá una identificación válida – por ejemplo – cuando se la soliciten al momento de obtener una licencia de conducir. “Cumplir con esta norma no solo ahorra dinero, sino que también evita posibles retrasos o complicaciones relacionadas con el estatus migratorio de su hijo”.

Todos los titulares de la green card deben cumplir con una regla para que su estatus en Estados Unidos no se vea afectado

PASOS PARA RENOVAR LA GREEN CARD

Lo primero que se debe hacer es completar el Formulario I-90 (Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente), usado para renovar o reemplazar una Green Card. Tras ello, debe presentarlo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, durante este proceso le tomarán su registro y huellas dactilares.

De acuerdo con la firma de abogados Richards and Jurusik Immigration Lawyers, si presenta el Formulario I-90 dentro de los 30 días anteriores o posteriores al cumpleaños 14 del menor, solamente pagará la tarifa de datos biométricos, que es de 85 dólares, precisó al mismo medio colombiano. Si se pasa de ese plazo, la tarifa que pagues será la completa.

OJO: Dicho formulario se usa cuando la tarjeta de residente permanente se venció o está próxima a vencer, o si se ha perdido, robado, dañado o destruido.

La residencia permanente te permite trabajar y estudiar en Estados Unidos