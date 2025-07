En estos tiempos de masivas deportaciones y autodeportaciones, muchos se preguntan si podrían volver a Estados Unidos. La respuesta es sí, pero requiere un proceso legal y la presentación de ciertos formularios, como el Formulario I-212 ante USCIS. Aquí te cuento los detalles.

La elegibilidad para solicitar esta admisión depende de las circunstancias específicas de cada caso, incluyendo la causa de la deportación o remoción y el tiempo transcurrido desde la salida.

¿QUÉ ES EL FORMULARIO I-212 Y QUIÉN DEBE COMPLETARLO?

De acuerdo con USCIS, el Formulario I-212 (Permission to Reapply for Admission) es el documento oficial que deben presentar los extranjeros que han sido deportados o removidos de EE. UU. y son inadmisibles bajo las secciones 212(a)(9)(A) o (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Este formulario permite solicitar el consentimiento del gobierno estadounidense para volver a solicitar admisión al país. Es un paso obligatorio si la ley te prohíbe regresar tras una deportación.

Debes presentar este formulario si:

Fuiste deportado o removido previamente.

previamente. Intentaste ingresar sin autorización después de ser deportado.

Eres inadmisible bajo las secciones mencionadas de la INA.

Estás solicitando una visa de no inmigrante en un consulado o deseas entrar como turista.

NOTA: Este trámite no garantiza que recibirás una visa, pero es el primer paso obligatorio para ser considerado.

Este trámite no garantiza que recibirás una visa (Foto: Freepik)

¿DÓNDE Y CÓMO SE PRESENTA EL FORMULARIO I-212?

Opciones para presentar la solicitud:

Con USCIS : Si aplicas desde fuera de EE. UU., en general deberás enviarlo por correo a la dirección indicada en la página oficial de USCIS.

: Si aplicas desde fuera de EE. UU., en general deberás enviarlo por correo a la dirección indicada en la página oficial de USCIS. Con CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) : Puedes presentarlo electrónicamente a través del sistema e-SAFE.

: Puedes presentarlo electrónicamente a través del sistema e-SAFE. En persona : En los puertos de entrada o estaciones de preautorización de CBP.

: En los o estaciones de preautorización de CBP. Con EOIR: Si estás en procedimientos de remoción en corte de inmigración, debes seguir instrucciones específicas del juez.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN ADJUNTAR PARA PEDIR EL REINGRESO A EE.UU.?

De acuerdo con USCIS, podrías presentar estos documentos con el Formulario I-212:

Copias de todas las órdenes de deportación/remoción .

. Evidencia de relación con familiares en EE. UU. (ciudadanos o residentes).

(ciudadanos o residentes). Pruebas de tu inadmisibilidad , como registros de entradas/salidas, deportaciones, etc.

, como registros de entradas/salidas, deportaciones, etc. Evidencia de ausencia por 10 años , si aplica.

, si aplica. Documentos de trabajo, facturas, boletos de avión, residencia en el extranjero .

. Cartas de recomendación o evidencia de rehabilitación personal.

¿CUÁNTO CUESTA PRESENTAR EL FORMULARIO I-212 EN 2025?

La tarifa general de presentación (la mayoría de los solicitantes) es de US$1,175, si presentas la solicitud de forma impresa ante USCIS o ante CBP. También se aplica la reducción o exención de tarifa en algunos casos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!