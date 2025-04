El pasado 20 de enero de 2025, Elon Musk asumió el liderazgo del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés), que tenía como misión reestructurar el gobierno federal y eliminar regulaciones para reducir los gastos y aumentar la eficiencia; una labor que cumple al pie de la letra, ya que al tener acceso directo y desde dentro a los sistemas gubernamentales, no dudó en cerrar diversas agencias como USAID, despedir a miles de empleados públicos, acceder a información privada de millones de estadounidenses y más, todo sin rendir cuentas. Debido a que sus decisiones lo han llevado a estar en el centro de cuestionamientos, una interrogante surge en medio de las opiniones, a favor o en contra: ¿hasta cuándo el multimillonario sudafricano trabajará para el Gobierno de los Estados Unidos? El presidente Donald Trump despejó esta duda. A continuación, su respuesta.

Elon Musk es el consejero superior del presidente Donald Trump (Foto: AFP)

DONALD TRUMP REVELÓ HASTA CUÁNDO ELON MUSK TRABAJARÁ PARA EL GOBIERNO DE EE.UU.

Tomando en cuenta que 130 días es el tiempo máximo para que un empleado gubernamental especial permanezca en su puesto, caso contrario debe ser contratado de manera definitiva, el presidente Donald Trump respondió cuál será el futuro de Musk al frente del DOGE una vez que se cumpla dicho periodo. Durante una conferencia de prensa, dijo que el magnate se alejará del gobierno. “Creo que es increíble, pero también tiene una gran empresa que dirigir. En algún momento volverá. Quiere hacerlo. Lo mantendría mientras pudiera. Es un tipo muy talentoso”, señaló.

En otras palabras, tras cumplir con la misión que le fue encomendada, Musk retomará el control de sus empresas; es decir, no será contratado de manera definitiva para convertirse en un empleado permanente en la Casa Blanca.

Aunque las sugerencias que ejerció como consejero superior de Trump hicieron que el republicano respaldara los despidos masivos en agencias federales, la finalización de contratos y el desmantelamiento de varios organismos, muchos se han mostrado en contra de la forma cómo está trabajando. Es más, algunos consideran que esto afectó directamente a sus empresas, pues el precio de las acciones de Tesla se devaluó desde que trabaja en el gobierno.

Un pensamiento que no comparte Musk. “En realidad, para mí es una desventaja estar en el gobierno, no una ventaja. Si no estuviera en el gobierno, podría hacer lobby e impulsar cosas que sean ventajosas para mis empresas, y probablemente conseguirlas, probablemente recibirlas. Mis empresas están sufriendo porque estoy en el gobierno. ¿Crees que ayuda a las ventas si, ya sabes, los concesionarios reciben bombas incendiarias? Claro que no”, señaló en una entrevista al programa “Special Report” de Fox News.

Elon Musk lidera DOGE, una nueva área federal creada por Donald Trump con la finalidad de reducir el gasto público (Foto: AFP)

ENTONCES, ¿QUIÉN OCUPARÁ EL CARGO DE MUSK CUANDO SE VAYA DEL GOBIERNO?

Una vez que cumpla el periodo de Elon Musk al frente del DOGE, no quiere decir que dicho departamento desaparecerá, sino que se mantendrá para continuar con la labor por la que fue creada; por ello, una nueva pregunta surge: ¿quién lo reemplazará cuando ya no esté?

Nuevamente el presidente Trump absolvió esta duda: “Muchas de estas personas que trabajan con DOGE son secretarios, jefes de las distintas agencias; y han aprendido mucho y están tratando con la gente de DOGE. Llegará un momento en que los secretarios podrán realizar este trabajo”, concluyó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla mientras firma una orden ejecutiva contra la reventa de entradas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 31 de marzo de 2025 (Foto: Saul Loeb / AFP)