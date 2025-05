Cada vez son más las personas que se vuelven millonarias tras jugar en el Mega Millions. Si ese es tu sueño, podrías participar en la lotería. Ojo que este martes 6 de mayo hay un nuevo sorteo con un gran premio estimado. ¿Quieres conocer cuál es la cantidad de dinero que está en juego? Pues entonces lee esta nota hasta el final. Aquí encontrarás el dato que deseas.

Mega Millions: días de sorteo, precio de boletos y gran premio estimado

Pese a que solo tiene dos sorteos por semana (el del martes y el del viernes), el Mega Millions despierta muchas emociones en las personas. ¿Te estás preguntando a qué hora empiezan? Pues aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este. Y para participar uno debe comprar un boleto que, desde el 5 de abril, cuesta 5 dólares.

Mentir es algo que no me gusta hacer. Por eso no te diré que tienes muchas probabilidades para ganar. Con el fin de que recibas la información correcta, te indico que cada participante, según USA Today, tiene una probabilidad de 1 entre 290,472,336 de quedarse con el premio mayor. Sí, es muy difícil ganar, pero no imposible. Recuerda que hace poco una persona de Ohio se quedó con el premio mayor del Mega Millions: ganó 112 millones de dólares.

Mega Millions ha otorgado 36 botes de más de $300 millones y es el único juego de lotería que ha otorgado siete premios de $1,000 millones o más: dos en 2023 y 2024, y uno en 2018, 2021 y 2022. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) ×

Para cumplir con lo prometido, en este punto de la nota te comento que, de acuerdo a la página web del Mega Millions, el gran premio estimado para el sorteo de este martes 6 de mayo es de 90 millones de dólares, con la opción en efectivo de 40.8 millones de dólares. ¿Quién no quisiera todo ese dinero?

Se asigna aleatoriamente un multiplicador de 2X, 3X, 4X, 5X o 10X para cada jugada en el momento de la compra de un boleto de Mega Millions. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) ×

Para que no te quedes con las ganas de saber cuáles fueron los números ganadores del último sorteo del juego de lotería (el del viernes 2 de mayo), te cuento que fueron 14, 37, 40, 41, 68 y la Mega Ball fue 2. Habiéndote comentado ello, ¿te animas a participar en el sorteo de este martes 6 de mayo? La decisión es toda tuya.