La primavera en Estados Unidos se está acercando, así que se vienen días más cálidos, salidas con amigos o familiares, entre otras actividades animadas y con ello las rebajas más esperadas del año en algunos comercios. Si eres como yo, siempre estás buscando una excusa para darle un giro a tu hogar y aprovechar las ofertas que nos regalan las tiendas. Este año, Home Depot no se quedó atrás y lanzó su famosa rebaja de estación, con descuentos que van desde un 30% hasta un 50%. Es decir, es momento de ir de compras y pasar nuestras tarjetas ahorrando dinero al mismo tiempo. No solo podrás encontrar herramientas de calidad, sino que también hay grandes ofertas en decoración, muebles, electrodomésticos y mucho más para mejorar tu domicilio. Así que, si tienes en mente darle una renovación a tu lugar seguro o actualizar algunos elementos, este es el momento perfecto para hacerlo.

Lo mejor de estas rebajas es que hay algo para todos. Ya sea que estés buscando renovar tu baño con unas toallas suaves, o si necesitas un colchón nuevo para dormir como nunca antes, Home Depot tiene opciones increíbles a precios que no querrás dejar pasar, más aún si ya tenías en mente realizar alguna de estas compras en las próximas semanas o meses. Como amante de las buenas ofertas, me encanta descubrir esos artículos que, además de ser útiles, le dan un toque de frescura a cualquier espacio de la casa.

Una de las cosas que más me gusta de Home Depot es que, además de herramientas y materiales de renovación, tienen una variedad de productos de decoración que realmente transforman el ambiente de tu hogar. Este 2025, la tienda mencionada ofrece descuentos irresistibles en todo tipo de artículos que te harán sentir que estás renovando tu espacio sin necesidad de gastar una fortuna. ¿Te imaginas todo lo que podrías hacer con un poco de creatividad y los productos adecuados?

Así que, para que no te pierdas de nada, te compartiré una lista con las mejores ofertas que podrás encontrar en Home Depot durante esta primavera, la cual fue elaborada por NBC.

Home Depot es una de las tiendas más visitadas por los estadounidenses que buscan renovar su hogar (Foto: AFP)

REBAJAS DE HOME DEPOT PARA LA PRIMAVERA DE 2025

Precio: US$49.99 (antes US$82.64)

Si eres de los que pasan noches sin dormir bien por el calor, estas almohadas son para ti. Están rellenas de fibras con gel que ayudan a regular la temperatura y evitar que se acumule calor, manteniéndote fresco durante toda la noche. Tienen una firmeza media, lo que las hace perfectas para cualquier tipo de postura al descansar. Además, su funda 100% algodón le da ese toque extra de suavidad que todos buscamos al cerrar los ojos por las noches. Con más de 1,100 reseñas positivas, no me sorprende que estén entre las más recomendadas. ¡Y todo esto con un 40% de descuento!

Precio: US$104.30 (antes US$196.06)

¿Buscas darle un toque elegante y moderno a tu hogar? Este espejo arqueado es justo lo que necesitas. Su diseño clásico y el borde de aluminio negro lo hacen perfecto para cualquier habitación. Y si eres de los que prefiere no colgarlo, puedes dejarlo apoyado en la pared para un look más relajado y casual. Además, su cristal de alta definición asegura que el reflejo sea claro y nítido, lo que le da un toque de sofisticación a cualquier espacio.

Precio: US$380.00 (antes US$542.18)

Si quieres mejorar tu descanso, este cubrecolchón es una opción que definitivamente debes considerar. El material Tempur-Pedic se adapta a tu cuerpo y absorbe el movimiento, lo que significa que ya no tendrás que preocuparte por despertar a tu pareja cuando te muevas en la cama o a tu mascota si es que descansa contigo. Y con un 30% de descuento, no solo mejorarás la calidad de tu sueño, sino que también ahorrarás una buena cantidad de dinero. ¡Ideal para esos días de descanso en los que no quieres levantarte de la cama!

Precio: US$42.00 (antes US$84.88)

No hay nada como envolverse en una toalla suave y absorbente después de una ducha. Este set de toallas de algodón turco es perfecto para darte ese lujo en tu propio hogar. Vienen en un paquete de seis piezas que incluye toallas de baño, toallas de mano y toallitas, todo hecho de algodón turco de alta calidad. Además, tienen un grosor que las hace súper absorbentes y duraderas. ¡Aprovecha el 51% de descuento y consigue las tuyas ahora mismo!

Precio: US$699.00 (antes US$1,000.57)

Un buen colchón es la base de un buen descanso, y este híbrido extra firme de Beautyrest Silver lo tiene todo. Con tecnología de resortes embolsados y una capa de espuma viscoelástica, proporciona el soporte perfecto para tu cuerpo mientras duerme, además de aislar los movimientos para no despertar a tu pareja. Este colchón también está fabricado con materiales que absorben la humedad, lo que lo hace ideal para climas cálidos. Con 30% de descuento, es una excelente oportunidad para invertir en tu descanso y bienestar.

Precio: US$107.63 (antes US$177.34)

Si buscas una alfombra que sea práctica y fácil de mantener, esta es la opción ideal. La alfombra Livabliss es lavable a máquina, lo que la hace perfecta para zonas de alto tráfico donde las manchas y derrames son más comunes. Además, es súper fácil de cuidar, ya que solo necesitas un paño húmedo o, si lo prefieres, meterla en la lavadora. Con un diseño sencillo y elegante, no solo será funcional, sino que también le dará un toque de frescura a tu hogar.