El cambio de horario está a la vuelta de la esquina y, con él, la eterna controversia sobre si adelantar una hora el reloj es realmente beneficioso. Mientras algunos esperan con ansias esos atardeceres prolongados, otros ya temen la pérdida de una preciada hora de sueño. Este 9 de marzo, gran parte de Estados Unidos dará la bienvenida al horario de verano, adelantando sus relojes una hora para disfrutar de más luz solar al final del día. Pero, ¿es todo tan brillante como parece?

El horario de verano promete atardeceres más largos, pero también significa despertar cuando el sol aún no ha salido. A pesar de las críticas, esta práctica tiene una larga historia en Estados Unidos, donde se instauró durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar energía. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿realmente seguimos ahorrando energía o simplemente nos estamos privando de un merecido descanso matutino?

El cambio al horario de verano puede ser un desafío para algunos (Foto: Freepik)

¿DONALD TRUMP PONDRÁ FIN AL CAMBIO DE HORA EN EE. UU.?

El presidente Donald Trump avivó el debate en 2024 al expresar su intención de eliminar el horario de verano, calificándolo de inconveniente y costoso. Aunque su postura recibió apoyo de figuras influyentes como Elon Musk, no todos en su círculo comparten la misma opinión. Este tema ha dividido incluso a la familia Trump, demostrando que el cambio de horario no solo afecta a nuestros relojes, sino también a las opiniones políticas.

El presidente Donald Trump, quien ya era presidente electo, se pronunció sobre este tema en una publicación en TruthSocial en diciembre de 2024. “El Partido Republicano hará todo lo posible para eliminar el horario de verano, que tiene un electorado pequeño pero fuerte, ¡pero no debería hacerlo! El horario de verano es inconveniente y muy costoso para nuestra nación”, escribió.

El debate sobre la utilidad del horario de verano ha cobrado fuerza en los últimos años. En 2022, el Senado aprobó la Ley de Protección del Sol para hacer permanente el horario de verano, pero la Cámara de Representantes no la consideró prioritaria. Aunque algunos estados han mostrado interés en adoptar el horario de verano durante todo el año, la ley federal actual no lo permite, lo que deja en manos del Congreso la decisión final.

Durante la madrugada del domingo 9 de marzo será necesario cambiar la hora (Foto: AFP)

LA HISTORIA DEL HORARIO DE VERANO

Se remonta a un ensayo satírico de Benjamin Franklin en 1784, donde bromeaba sobre ahorrar velas acostándose temprano. No obstante, fue Alemania el primer país en implementar esta medida en 1916 para ahorrar combustible durante la Primera Guerra Mundial.

Estados Unidos no tardó en seguir el ejemplo en 1918, pero el cambio no fue bien recibido y se abolió poco después del conflicto. Sin embargo, volvió con fuerza durante la Segunda Guerra Mundial, y no fue hasta 1966 que se estableció de manera uniforme con la Ley de Horario Uniforme.

El horario de verano ha evolucionado para adaptarse a las necesidades modernas. En 2005, la Ley de Política Energética cambió su inicio al segundo domingo de marzo y su fin al primer domingo de noviembre, en parte para permitir que los niños disfrutaran de un truco o trato más seguro con luz natural. Este ajuste fue un guiño a la seguridad y también al consumo energético, aunque aún hay debates sobre su verdadera eficacia en la actualidad.

HAY ESTADOS QUE NO CAMBIAN LA HORA

No todo el país sigue el juego del cambio de horario. Hawái y la mayor parte de Arizona optan por mantenerse fieles al horario estándar durante todo el año. Además, los territorios de EE. UU., como Puerto Rico y Guam, tampoco participan en este cambio. Esta disparidad demuestra que no todos encuentran beneficios en adelantar o atrasar sus relojes, especialmente en regiones donde la luz solar es abundante durante todo el año.

El futuro del horario de verano en Estados Unidos sigue siendo incierto. Mientras algunos argumentan que eliminarlo mejoraría la salud y la productividad, otros prefieren mantener las largas tardes de verano. Por ahora, lo único seguro es que este 9 de marzo, millones de estadounidenses adelantarán sus relojes una hora más. ¿Será esta la última vez que los ciudadanos jueguen con el tiempo o seguirán moviendo las agujas del reloj año tras año? Solo el tiempo lo dirá.