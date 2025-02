En menos de tres semanas iniciará el horario de verano en California y en gran parte de los Estados Unidos. Este cambio, que ocurre cada año, marca el momento en que adelantamos nuestros relojes una hora para aprovechar al máximo la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica. Pero, ¿qué implica realmente el horario de verano? ¿Cuándo comienza y termina en 2025? ¿Y cuál es el impacto en nuestro sueño y rutina diaria? A continuación, despejamos todas tus dudas sobre el tema.

¿CUÁNDO CAMBIA EL HORARIO DE VERANO?

En Estados Unidos, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Para el año 2025, esto significa que el cambio ocurrirá oficialmente a las 2:00 a.m. del domingo 9 de marzo. En ese momento, los relojes se adelantarán una hora, “saltando” de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m.

Luego, el horario de verano finalizará el domingo 2 de noviembre, cuando los relojes se atrasarán una hora a las 2:00 a.m. Este ciclo anual de adelantar y atrasar los relojes está diseñado para maximizar el uso de la luz solar durante los meses más largos del año.

Todo el estado de California se encuentra en la zona horaria del Pacífico, también conocida como hora estándar del Pacífico (Foto: EFE)

¿SE GANA O SE PIERDE UNA HORA DE SUEÑO?

El cambio de horario en marzo trae consigo una pérdida temporal de una hora de sueño. Esto se debe a que al adelantar los relojes una hora, nuestros cuerpos deben adaptarse a un despertar más temprano. Por el contrario, cuando el horario de verano finaliza en noviembre, recuperamos esa hora de sueño, ya que los relojes se atrasan.

¿POR QUÉ CAMBIA EL HORARIO A LAS 2:00 A.M.?

El horario de verano siempre cambia a las 2:00 a.m. debido a una curiosa razón histórica. Según Michael Downing, autor de “Spring Forward: The Annual Madness of Daylight Saving Time”, la elección de esta hora se remonta a la época en que Amtrak y los ferrocarriles eran los principales medios de transporte en EE. UU.

A las 2:00 a.m. del domingo, no salían trenes de las estaciones de Nueva York, lo que minimizaba las interrupciones en los viajes. Así, esta hora se convirtió en el momento ideal para ajustar los relojes sin afectar las operaciones diarias.

Hawái no participa en el horario de verano (Foto: AFP)

ESTADOS QUE NO PARTICIPAN EN EL HORARIO DE VERANO

Desde julio de 2022, Hawái y partes de Arizona han optado por no adelantar ni atrasar sus relojes. La Nación Navajo es la única excepción en Arizona, ya que sí observa el horario de verano. Además, los territorios de Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes tampoco participan. La Ley de Hora Uniforme permite que los estados se eximan del horario de verano mediante una ley estatal.

¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO DE HORARIO A CALIFORNIA?

California, como parte de la zona horaria del Pacífico, adelanta sus relojes una hora el 9 de marzo de 2025. En ciudades del sur como San Diego, el sol saldrá unos minutos después de las 7:00 a.m. y se irá alrededor de las 7:00 p.m. durante todo marzo.

Mientras tanto, en el extremo norte, en lugares como Redding, el sol saldrá a las 7:30 a.m. y se irá a las 7:10 p.m. Este cambio en el amanecer y el atardecer altera la rutina diaria, afectando desde los horarios de trabajo hasta las actividades recreativas.