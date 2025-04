Las deportaciones masivas en Estados Unidos pueden tener un “antes y después” tras lo ocurrido con un caso en Maryland. Es sabido que la administración Trump ha otorgado mayores facilidades para que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas realicen estas detenciones no solo a inmigrantes indocumentados, sino a cualquier persona no ciudadana.

Una de esas detenciones tuvo como protagonista a Kilmar Armando Abrego García, un ciudadano de El Salvador residente de Maryland con el estatus de protección. Pese a esta condición, el ICE lo detuvo dentro de su operativo; sin embargo, luego de una presentación judicial, la oficina aceptó su error por deportar a esta persona. Un hecho que ya no se puede remediar, pero que sí sirve como un punto de inicio para otros futuros casos.

Custodios del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), trasladando a un grupo de detenidos provenientes de Estados Unidos, en Tecoluca, El Salvador, el 31 de marzo de 2025. (Foto de Gobierno de El Salvador / EFE)

EL CASO DEL INMIGRANTE SALVADOREÑO DETENIDO POR ICE CON ESTATUS DE PROTECCIÓN

La administración Trump admitió que deportó por equivocación a un salvadoreño de Maryland por un “error administrativo”. Aunque lo aceptaron, alegaron que no podrán regresarlo al país, pues ahora se encuentra en custodia salvadoreña. Kilmar Abrego tenía el estatus de protección desde 2019 luego de que un juez de inmigración se lo otorgara, lo que le prohibía al gobierno federal deportarlo a su país de origen.

Esta situación, que la dio a conocer el medio The Atlantic, marca la primera vez que la administración Trump admite algún error relacionado a las recientes deportaciones a El Salvador. "El 15 de marzo, aunque ICE estaba al tanto de su protección contra la deportación a El Salvador, Abrego García fue deportado a El Salvador debido a un error administrativo”, sostiene el documento de gobierno.

Por otro lado, Kilmar Abrego García, quien según la versión de sus abogados escapó de la violencia de las pandillas en El Salvador hace más de 10 años, había sido por su esposa en una fotografía de arrestados entrando a la famosa mega cárcel CECOT, en el país centroamericano.

Antes de que fuera deportado, el ciudadano salvadoreño había sido detenido por los agentes del ICE a mediados de marzo debido a “su importante papel en la pandilla MS-13″, según la declaración judicial de un alto funcionario. Mientras que su defensa asegura que no pertenece ni tiene relación con dicha banda criminal.

“Abrego García no figuraba en el manifiesto inicial del vuelo del Título 8 para ser deportado a El Salvador”, señaló Robert Cerna, director interino de la oficina de campo del ICE,refiriéndose a la ley federal de inmigración. “Más bien, era un suplente. Dado que otros fueron deportados del vuelo por diversas razones, él ascendió en la lista y fue asignado al vuelo. El manifiesto no indicaba que Abrego García no debiera ser deportado”, agregó.

“Por un error administrativo, el residente de Maryland fue deportado de Estados Unidos a El Salvador. Esto fue un descuido, y la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden de deportación definitiva y en la presunta membresía de Abrego García a la MS-13″, se lee en la declaración. Según CNN, la administración Trump desestimó cualquier indicio de que Abrego García sea torturado o asesinado en CEOT, pero sí confirmó qué no lo puede traer de regreso.

Presos con tatuajes de la pandilla MS-13 miran desde su celda mientras la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, recorre el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador. (Foto de Alex Brandon / POOL / AFP)