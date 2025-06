En medio de un clima tenso y cargado de incertidumbre, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha intensificado sus redadas en distintas ciudades de Estados Unidos, con especial severidad en Los Ángeles. Desde hace una semana, la ciudad californiana es epicentro de protestas que repudian los métodos cada vez más agresivos de los agentes migratorios, cuya presencia se ha vuelto frecuente y perturbadora en espacios cotidianos como parques, iglesias y supermercados. Lo que antes parecía excepcional, hoy parece rutina: la caza de migrantes ha tomado un nuevo impulso.

Según reportes recientes, esta nueva estrategia de detenciones podría tener su origen en una reunión celebrada a fines de mayo entre altos funcionarios de ICE, el influyente asesor Stephen Miller y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Durante el encuentro, se exigió explícitamente aumentar los arrestos diarios a 3,000 y remover a los directivos de ICE que no cumplan las metas establecidas. El mensaje fue claro: más detenciones, más presión, más miedo.

ESTÁN ARRESTANDO INMIGRANTES EN PARQUES, TIENDAS E IGLESIAS

La brutalidad de estas redadas ha escalado a escenarios inesperados. Las operaciones se han extendido a estacionamientos de tiendas como Home Depot y Seven Eleven, donde muchos jornaleros esperan conseguir trabajo. Incluso, el alcalde de Downey, Mario Trujillo, denunció la detención de un abuelo frente a la escuela católica donde dejaba a su nieta. “Los lugares antes considerados seguros ahora son zonas de riesgo para cualquiera con acento o piel morena”, lamentó.

Iglesias, antes santuarios, también han sido intervenidas. La Iglesia Cristiana Downey Memorial fue escenario de un enfrentamiento entre sus líderes y agentes de ICE enmascarados, vestidos con equipo táctico similar al militar. Y en los parques, ni las niñeras se salvan: algunas han sido abordadas mientras cuidaban niños. “Soy ciudadana, pero me preocupa que no me crean. ¿Qué pasará con el niño?”, relató Elsy Melara, una cuidadora que ha visto cómo sus compañeras han sido detenidas.

ICE está capturando a muchos inmigrantes en Estados Unidos (Foto: AFP)

LAS GRANJAS DE CALIFORNIA TAMPOCO HAN QUEDADO AL MARGEN

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) confirmó redadas en plantaciones del condado de Ventura, con escenas escalofriantes: campesinos corriendo entre los cultivos para escapar de los agentes, mientras camionetas del CBP aceleraban por caminos de tierra. Una contradicción brutal, considerando que California es la despensa agrícola del país y que más de la mitad de sus trabajadores del campo son indocumentados.

La insistencia de ICE en volver a los mismos sitios donde ya ha realizado arrestos, como el caso del Home Depot en Whittier, refuerza el mensaje de persecución sistemática. Sin objetivos individualizados, los operativos funcionan más como redes de pesca que como misiones de justicia. Los jornaleros, en lugar de esperar empleo, ahora permanecen en alerta permanente ante la llegada de las camionetas blancas que anuncian una nueva jornada de miedo.

Lo más alarmante para muchos es el cambio estético y táctico en los operativos. Agentes cubiertos con pasamontañas, vehículos blindados, despliegues de estilo militar: imágenes que antes solo se asociaban con operaciones especiales, ahora forman parte del paisaje urbano. Este nivel de intimidación ha sido duramente criticado por defensores de derechos humanos, que ven en estas tácticas una forma de militarización innecesaria y peligrosa.

Detrás de todo, hay una herramienta silenciosa que refuerza este sistema: una aplicación de mapas desarrollada por el Gobierno para localizar a personas con órdenes de deportación. Alimentada por datos de múltiples agencias, esta tecnología permite rastrear y ubicar a individuos sin que hayan cometido delitos recientes. Un arma digital que, combinada con la estrategia de redadas visibles, convierte a cualquier rincón del país en potencial terreno de caza.

