Cuando los agentes de ICE arrestaron a dos jardineros frente a una casa en Ontario, California, dejaron atrás más que a los trabajadores: el pasto quedó a medio cortar, la cortadora seguía encendida y el camión de los jardineros permanecía estacionado en la entrada. Esta escena no ha sido la única.

En las últimas semanas, se han reportado autos con ventanas rotas abandonados en estacionamientos, carritos de helados en las veredas y herramientas de trabajo esparcidas por jardines. Todo forma parte del saldo visible que dejan las redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que han aumentado bajo una ofensiva más agresiva del gobierno federal.

¿Qué pasa con lo que queda atrás?

La respuesta ha generado preocupación entre las familias y comunidades afectadas. Muchos de los detenidos son sorprendidos sin previo aviso por agentes federales enmascarados. Al ser llevados de inmediato, no pueden avisar a nadie ni asegurar sus pertenencias: ni sus autos, ni sus herramientas, ni sus medios de sustento.

Las redadas de ICE han provocado confusión y pérdidas materiales para muchas familias inmigrantes. | Crédito: AFP

“Estamos tratando de pensar fuera de lo tradicional para ayudar a estas familias”, explicó Natalie García, vocera del Departamento de Policía de Santa Ana, que anunció a Los Angeles Times un esfuerzo para identificar y devolver las propiedades abandonadas a los familiares de los detenidos.

Iniciativas locales para recuperar lo perdido

Desde que comenzaron las redadas a principios de junio, diversas organizaciones comunitarias y redes de apoyo como OC Rapid Response Network han actuado como intermediarios, ayudando a identificar a los detenidos y a conectar a sus familias con sus pertenencias.

ICE ha dejado carritos de helado abandonados en las calles tras detener a vendedores sin previo aviso. | Crédito: AFP

Sandra De Anda, directora de esta red, explica al citado medio que han encontrado de todo: autos, carritos de venta ambulante, herramientas de trabajo y más. “Lo que estamos viendo es que los están dejando por todas partes”, señaló. A veces, los propios vendedores, al escuchar que ICE está cerca, huyen y dejan su equipo por horas.

En otros casos, los autos se quedan abandonados en estacionamientos de juzgados, donde sus dueños fueron detenidos. Es común que las familias reconozcan los vehículos en redes sociales antes de saber que su familiar ha sido arrestado.

La policía local quiere ayudar, pero hay desconfianza

El 26 de junio, el Departamento de Policía de Santa Ana emitió un mensaje en redes sociales en el que se comprometía a “hacer esfuerzos razonables” para devolver las pertenencias abandonadas a los familiares. La idea es que no se pierdan ni sean remolcadas, lo que supondría una carga económica aún mayor para las familias afectadas.

Sin embargo, la desconfianza hacia las autoridades sigue siendo un obstáculo. “Lamentablemente, muchos miembros de la comunidad no quieren llamarnos porque aún nos asocian con los agentes federales”, explicó García. “Pero pueden llamarnos. Si no tienes papeles, no nos importa. Estamos aquí para ayudarte”.

