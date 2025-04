Una nueva detención polémica del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha generado el malestar de las personas en Estados Unidos. Esta vez, los agentes detuvieron a una científica rusa que trabajaba en el Laboratorio Kirschner en la Universidad de Harvard y formaba parte de una investigación contra el cáncer.

Se trata de la científica Kseniia Petrova, de 30 años, conocida en la Universidad de Harvard por desarrollar los scripts informáticos para leer imágenes de un microscopio innovador de la Facultad de Medicina que podría impulsar avances en la detección del cáncer y la investigación sobre la longevidad.

Sin embargo, estos avances se han pausado debido a su ausencia en la Universidad de Harvard. Petrova fue detenida en el aeropuerto de Boston a mediados de febrero y actualmente se encuentra encarcelada en el Centro Correccional Richwood del ICE en Monroe, Louisina.

Inclusive se corre el riesgo de que la investigación no continúe, pues la científica está batallando para no ser deportada a Rusia, donde teme ser perseguida y encarcelada por sus protestas contra la guerra con Ucrania.

Imagen de la científica rusa Kseniia Petrova. (Foto: cortesía del abogado de Kseniia Petrova) ×

EL CASO DE LA CIENTÍFICA RUSA KSENIIA PETROVA

Luego de ser detenida, la científica rusa habló con NBC News desde las instalaciones del centro de detención. “Estamos en esta máquina, y no le importa si tienes visa, tarjeta de residencia ni ninguna historia en particular. Simplemente sigue funcionando”, señaló.

Este caso y otros arrestos de académicos en Estados Unidos han perjudicado la capacidad de las universidades del país para reclutar y retener el talento en el área de investigación. Plana docente y científicos planean abandonar estas instituciones por temor a que sus visas sean revocadas o verse en problemas migratorios.

La primera audiencia de Petrova ante la corte de inmigración en Louisiana está programada para este martes. Su abogado, Gregory Romanovsky, señaló que esperan obtener mayor claridad sobre el estado de su solicitud de asilo una vez concluida la audiencia.

LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES POR LA DETENCIÓN DE LA CIENTÍFICA

Un representante del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que Petrova había sido “legalmente detenida después de mentir a funcionarios federales sobre el transporte de sustancias al país”.

“Me preguntaron si tenía muestras biológicas en mi equipaje. Dije que sí”, respondió Petrova antes de describir su confusión con los procedimientos y el interrogatorio que le hicieron los agentes de ICE.

“Nadie sabía qué me estaba pasando. No tuve ningún contacto, ni con mi abogado, ni con Leon, ni con nadie. Y al día siguiente, no me dijeron qué pasaría. Estaba esperando en una celda”, comentó la científica rusa.

El interior de una oficina del ICE. (Foto: https://attlaw.com/) ×