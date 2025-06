El sueño de tener casa propia, levantar un negocio y vivir en paz terminó abruptamente para Alejandrina Morales y su familia. En Colony Ridge, una urbanización al norte de Houston donde miles de inmigrantes han buscado construir un futuro, la tranquilidad desapareció desde febrero, cuando comenzaron los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ese mes, agentes federales detuvieron a su esposo, Érik Payán, justo después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunciara en su cuenta de X que había coordinado un despliegue conjunto con autoridades federales en la zona. Desde entonces, la presencia policial se volvió cotidiana: “por la mañana, por la tarde, por la noche”, según vecinos.

¿Qué pasa en Colony Ridge?

Colony Ridge es un desarrollo con más de 40 mil lotes, creado desde 2013 por la empresa Colony Ridge Land LLC. Está conformado por seis colonias y alberga principalmente a familias de origen latino con estatus migratorio mixto. Por ofrecer terrenos más económicos y opciones accesibles de vivienda, fue señalado por políticos conservadores como un “refugio de inmigrantes indocumentados” y, falsamente, como una zona con altos índices de criminalidad.

Colony Ridge, Texas, se ha convertido en el epicentro de operativos migratorios que generan temor en comunidades latinas. (Foto: AP)

El 24 de febrero, las palabras del gobernador dejaron de ser discurso político: 118 personas fueron detenidas en un solo día. Tras esas redadas, muchas familias se encerraron en sus casas, otras vendieron sus terrenos o los traspasaron a familiares ciudadanos para no perderlos en caso de deportación.

Alejandrina y su esposo tenían una llantera que debieron cerrar durante semanas tras la detención. Aunque hoy está libre y el negocio volvió a abrir, las ventas siguen cayendo. “La gente no viene. Dicen que no tienen dinero porque no han trabajado por miedo. Pero igual necesitan sus carros”, contó Morales a Univision Noticias.

La historia se repite con otros vecinos. Algunos ya ni siquiera salen a hacer las compras. Tres ciudadanos estadounidenses se han ofrecido a hacer mandados, llevar a niños a la escuela o acompañar a vecinos a citas médicas. A través de redes sociales, se alertan entre ellos sobre la presencia de agentes o camionetas sospechosas en la zona.

“La alegría de tener una casita propia se acabó. Ya no se duerme, no se vive en paz. La gente se apagó”, lamenta Morales. Antes compartía clases de Zumba con otras mujeres. Eso también desapareció. Incluso habían pensado abrir otra llantera. Ya no.

¿Cómo opera el ICE en Texas?

Organizaciones como CRECEN, que promueven el desarrollo comunitario en Houston, aseguran que Colony Ridge es “una zona asediada”. Afirman que los agentes del ICE llegaron primero con auditorías a negocios, como ocurrió en la llantera de Payán, donde lo arrestaron pese a tener todo en regla.

Después, comenzaron a patrullar las entradas y salidas de las colonias, deteniendo autos que parecieran estar vinculados a la construcción. También se reporta la presencia de vehículos sin identificación oficial e incluso con placas de Tamaulipas. Algunos agentes se presentan disfrazados de trabajadores, y según denuncias, no se identifican ni muestran órdenes judiciales.

Según ICE, estos operativos responden a las órdenes del presidente Donald Trump, quien busca cumplir una meta diaria de 3,000 arrestos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, expertos cuestionan estas prácticas por su carácter intimidatorio y por la falta de legalidad en muchas detenciones.

Agentes del ICE han intensificado su presencia en zonas residenciales como Colony Ridge, con operativos que incluyen redadas, patrullajes y detenciones sin orden judicial, según denuncias. (Foto: AP)

“Nos dimos cuenta de que no respetan nuestros derechos”

Aunque lograron la liberación de Érik bajo fianza, su esposa cuenta que ya no es el mismo. “Está triste, apagado”. Su abogada asegura que Payán no tiene antecedentes, ni siquiera una infracción de tránsito. Su caso sigue en una corte de inmigración, donde solicitarán cancelar la deportación.

CRECEN advierte que el impacto psicológico de estos operativos ya es visible. Niños que temen a la policía, adultos que dejan de trabajar por miedo, vecinos con crisis de ansiedad. “Estamos viendo personas que sienten que van a perder todo lo que han construido”.

La familia Morales decidió mudarse de Colony Ridge. “Entendimos que aquí no están respetando nuestros derechos”, concluye Alejandrina.