Illinois se prepara para uno de los ajustes más habituales —y a la vez más consultados— del calendario en Estados Unidos: el fin del horario de verano. El cambio llegará el domingo 1 de noviembre de 2026 , cuando los residentes deberán atrasar sus relojes una hora y volver al horario estándar.

Aunque muchas personas lo conocen como “horario de invierno”, técnicamente se trata del cierre del Daylight Saving Time (DST) o horario de verano. El ajuste se aplicará en todo Illinois, incluido Chicago, Aurora, Rockford, Joliet, Naperville, Springfield, Peoria, Elgin y otras ciudades del estado.

La recomendación principal es sencilla: antes de dormir el sábado 31 de octubre, atrasa una hora los relojes que no se actualicen solos. Teléfonos celulares, computadoras, televisores inteligentes y la mayoría de dispositivos conectados a internet suelen realizar el cambio automáticamente, pero los relojes de pared, hornos, microondas, automóviles y despertadores tradicionales pueden requerir una modificación manual.

¿Cuándo cambia la hora en Illinois en 2026?

El cambio de hora en Illinois será durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m .

En términos prácticos, esa madrugada tendrá una hora repetida. Después de las 1:59 a. m., el reloj regresará a la 1:00 a. m. bajo el horario estándar. Por eso, en teoría, la mayoría de personas tendrá una hora adicional de descanso.

Illinois utiliza la zona horaria Central en todo el estado. Con el cambio, pasará de Central Daylight Time (CDT), correspondiente a UTC-5, a Central Standard Time (CST), equivalente a UTC-6.

Dato clave Información para Illinois Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué ocurre con el reloj Se atrasa una hora Cambio exacto De las 2:00 a. m. vuelve a ser la 1:00 a. m. Zona horaria antes del ajuste CDT (UTC-5) Zona horaria después del ajuste CST (UTC-6) Ciudades incluidas Chicago, Springfield, Aurora, Rockford, Joliet, Naperville y todo Illinois

¿El reloj se atrasa o se adelanta?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora. Una fórmula muy utilizada en inglés para recordarlo es “fall back”: en otoño, los relojes retroceden.

Así, si un reloj marca las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, deberá volver a marcar la 1:00 a. m. Esto también implica que habrá dos periodos distintos identificados como la 1:00 a. m. durante esa madrugada, algo que puede generar confusión en turnos laborales, viajes, reservas, alarmas y eventos programados.

El efecto más visible en los días posteriores será la modificación en la luz natural: amanecerá y anochecerá aproximadamente una hora antes según el reloj. Para quienes salen temprano a trabajar o estudian por la mañana, habrá más claridad al inicio de la jornada; sin embargo, las tardes oscurecerán antes.

¿Chicago cambia de hora el mismo día?

Sí. Chicago, al igual que todo Illinois, realizará el cambio durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. La ciudad pertenece a la zona horaria Central y pasará de CDT a CST al mismo tiempo que el resto del estado.

No existen zonas dentro de Illinois que sigan el horario de la Montaña, del Este o del Pacífico. Eso facilita la planificación de actividades locales, ya que Chicago, Springfield, Champaign, Bloomington, Peoria, Evanston y Rockford compartirán la misma hora oficial.

Situación Qué conviene hacer Teléfono celular y smartwatch Verifica que la zona horaria esté configurada en modo automático Reloj de pared o despertador convencional Atrásalo una hora antes de dormir el sábado Horno, microondas o cafetera Ajusta la hora manualmente si no se sincroniza por internet Vuelo, autobús o tren Confirma la hora directamente con la aerolínea o empresa de transporte Turno nocturno Revisa con tu empleador cómo se contabilizará la hora repetida Cita médica, evento o reserva Comprueba la hora local, especialmente si está agendada entre 1:00 y 2:00 a. m.

¿Qué deben revisar quienes viajan o trabajan de noche?

El ajuste puede ser especialmente relevante para las personas que trabajan en hospitales, restaurantes, servicios de emergencia, seguridad, logística, aeropuertos o transporte. Si tienes un turno que coincide con la madrugada del cambio, consulta con anticipación cómo se gestionará la hora adicional.

También es importante revisar los horarios de vuelos desde o hacia los aeropuertos O’Hare y Midway de Chicago. Las compañías aéreas manejan los cambios horarios dentro de sus sistemas de reserva, pero confirmar el itinerario ayuda a evitar llegar una hora antes o después de lo previsto.

En el caso de trenes y buses, las empresas suelen publicar sus operaciones bajo hora local. Si el servicio cruza hacia estados ubicados en otra zona horaria, como Indiana o Michigan, conviene prestar atención a la hora de salida, la hora de llegada y la zona indicada en el boleto.

¿El horario de invierno significa que ya empezó el invierno?

No. El ajuste del reloj no marca el inicio oficial del invierno. La frase “horario de invierno” es de uso popular porque el cambio ocurre durante el otoño y se mantiene durante los meses de menor luz diurna.

En realidad, el 1 de noviembre de 2026 solo finaliza el horario de verano y empieza el horario estándar. El invierno astronómico comenzará semanas más tarde, cerca del solsticio de diciembre.

Illinois continuará bajo CST hasta el próximo cambio de hora, previsto para marzo de 2027, cuando los relojes volverán a adelantarse una hora. Mientras tanto, el consejo es revisar los dispositivos manuales, ajustar alarmas importantes y tomar unos días para adaptarse a las tardes más cortas.

Preguntas frecuentes (FAQs Questions) relacionadas al cambio de hora en Illinois

¿Cuándo se atrasa el reloj en Illinois?

El reloj se atrasa el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. En ese momento volverá a ser la 1:00 a. m.timeanddate+1

¿Illinois tendrá una hora más ese día?

Sí. La madrugada del cambio tendrá una hora repetida, por lo que el día tendrá 25 horas en lugar de 24.

¿Los celulares cambian la hora solos?

Generalmente sí, siempre que estén conectados a una red y tengan activada la configuración automática de fecha, hora y zona horaria.

¿En todo Illinois se cambia la hora?

Sí. Todo Illinois utiliza la Hora Central y aplica el mismo ajuste del horario de verano al horario estándar.timeanddate+1

¿Hay que atrasar el reloj el sábado o el domingo?

El cambio oficial ocurre a las 2:00 a. m. del domingo. Para evitar olvidos, lo más práctico es atrasar los relojes manuales una hora antes de ir a dormir el sábado por la noche.