Son muchas las personas que se han llevado dinero a casa luego de participar en el Powerball, y eso es genial. En esta ocasión, te voy a hablar sobre alguien de Estados Unidos que, tras probar suerte en el juego de lotería, ganó un premio que se multiplicó y acabó siendo de $2 millones. Sí, no es broma. Para más detalles al respecto, lee esta nota.

De seguro te debes estar preguntado por qué en el primer párrafo no te he dado a conocer el nombre de la afortunada persona de esta historia. Ello se debe al hecho de que, de momento, no se ha difundido su identidad. Lo bueno es que sí han salido a la luz otros datos que permiten armar este artículo.

Por ejemplo, se sabe que el/la protagonista del caso participó en el sorteo del Powerball que se realizó el último sábado 5 de julio. Aquel día, los números ganadores fueron 1, 28, 34, 50, 58, el Powerball fue 8 y el Power Play 2x. Habiéndote comentado ello, aprovecha en revisar bien tus boletos, si es que tú también probaste suerte en esa fecha.

Desde su primer sorteo en 1992, el Powerball ha ayudado a recaudar más de $32 mil millones para causas benéficas apoyadas por las loterías estadounidenses. (Foto: Jeff Gritchen / MediaNews Group / Orange County Register vía Getty Images)

Por esta razón ganó $2 millones

Regresando al tema central, te informo que, según WDIO, que citó la Lotería de Wisconsin, la afortunada persona acertó los cinco primeros números ya mencionados, razón por la cual de inmediato ganó $1 millón, pero como también pagó por el Power Play, su premio se multiplicó por dos. Es así como acabó ganando $2 millones.

Los premios del Powerball no reclamados son conservados por la jurisdicción de la lotería. (Foto: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times vía Getty Images)

El lugar donde compró su boleto de la suerte

Con respecto a dónde compró su boleto de la suerte, te indico que, de acuerdo a la citada fuente, adquirió su ticket en Festival Foods, que se ubica en W3195 Van Roy Road. Por otro lado, te cuento que ayer, lunes 7 de julio, también hubo un sorteo del Powerball y los números ganadores fueron 33, 35, 58, 61, 69, el Powerball fue 25 y el Power Play 5x. Como nadie se quedó con el premio mayor, para el próximo sorteo (miércoles 9) hay un gran premio estimado de $216 millones, con la opción en efectivo $98.4 millones.

¿Se puede comprar boletos de Powerball por Internet?

Según la página web del Powerball, algunas loterías venden boletos por Internet; sin embargo, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida”. Además, ten en cuenta que “las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”, así que mejor piensa dos veces antes de decidir dónde adquirir tus tickets.

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. De acuerdo a lo indicado por el propio Powerball en su sitio web, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

