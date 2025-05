El martes 27 de mayo marcó un giro inesperado en la vida de Todd y Julie Chrisley. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un gesto que ha generado tanto asombro como controversia, les otorgó un indulto total e incondicional. Acusados de fraude bancario y evasión fiscal en 2022, la pareja había ingresado a prisión en enero de 2023 tras una larga batalla legal. Hoy, gracias a esta decisión del republicano, podrán volver a casa, cerrar un capítulo doloroso y, quizá, escribir uno nuevo.

Donald Trump, al anunciar la medida, aseguró que los Chrisley habían recibido “un trato bastante duro” y expresó su solidaridad con sus hijos. “No los conozco, pero dales recuerdos y les deseo mucha suerte”, dijo, en una llamada telefónica a la familia. La noticia se viralizó rápidamente y desató una oleada de reacciones, siendo la más conmovedora la de Savannah Chrisley, hija de la pareja, quien ha sido el rostro más visible en la lucha por su liberación.

El presidente Trump reconoció que Todd y Julie fueron perseguidos por sus valores conservadores y su alto perfil (Foto: AFP)

LA FELICIDAD DE SAVANNAH POR LA LIBERACIÓN DE SUS PADRES

A través de una transmisión en vivo por Instagram, Savannah, de 27 años, no pudo contener la emoción: “¡Mis padres pueden empezar sus vidas de nuevo!”. Durante dos años y medio, ella no solo fue la portavoz del caso, sino también la figura materna de sus hermanos menores, Grayson y Chloe, en medio del torbellino mediático y judicial. A su corta edad, tuvo que asumir responsabilidades que, como ella misma declaró, jamás imaginó cargar tan pronto.

Más allá de la celebración familiar, Savannah aprovechó el momento para lanzar un poderoso mensaje sobre el sistema penitenciario. En su comunicado, agradeció al presidente Trump, a la activista Alice Marie Johnson y al abogado Alex Little, pero también dejó claro que su lucha no termina aquí: “La familia lo es todo para mí y nunca dejaré de luchar por lo que es justo”.

El abogado de los Chrisley, Alex Little, dijo que el indulto “corrige una profunda injusticia y restaura a dos padres devotos a su familia y comunidad” (Foto: AFP)

¿CÓMO ES QUE TODD Y JULIE ACABARON EN PRISIÓN?

La historia de Todd y Julie ha estado marcada por la exposición mediática desde mucho antes de su sentencia. Famosos por sus reality shows "Chrisley Knows Best" y "Growing Up Chrisley", fueron acusados por primera vez en 2019. En noviembre de 2022 fueron sentenciados a un total de 19 años de prisión. Desde entonces, han estado apelando su caso. Ahora, el indulto pone fin —al menos legalmente— a esa larga saga judicial.

Durante su encarcelamiento, Savannah se convirtió en una suerte de heroína silenciosa. Entre criar a sus hermanos, lidiar con los altos costos legales y mantener su carrera como presentadora y emprendedora, su resiliencia fue puesta a prueba. “Uno finge hasta que lo logra”, señaló con honestidad. Su lucha, sin embargo, no fue en vano: logró lo impensable, movilizando opinión pública y tocando puertas hasta alcanzar la Casa Blanca.

En paralelo, los Chrisley se preparan para regresar al ojo público con una nueva docuserie para Lifetime. A diferencia de sus programas anteriores, esta producción promete mostrar “la cruda realidad” de lo que ha sido su vida desde el juicio hasta la liberación. Sin fecha de estreno aún, la serie genera gran expectativa entre seguidores y críticos por igual: ¿cómo narrarán ahora su propia historia?

