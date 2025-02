Ya van a ser tres semanas desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y sus votantes no pueden quejarse de que no viene cumpliendo lo prometido en campaña. Su principal eje en la disputa electoral fue, entre tantas iniciativas, el tema de las deportaciones masivas a los inmigrantes ilegales. Un hecho que comenzó a verse reflejado desde el día 1 de su mandato con una serie de órdenes ejecutivas.

Trump en sus decretos le dio más poder a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para realizar deportaciones masivas a los indocumentados. Y aunque aún se discute la forma ‘express’ de este tipo de redadas, esta también mantiene alerta a los inmigrantes que entraron a Estados Unidos de manera legal a través de un parole humanitario.

Miles de personas, entre cubanos, venezolanos, nicaragüenses o haitianos, temen ser deportados en medio de estas órdenes firmadas por Donald Trump. Una preocupación que va más allá de la forma en la que ingresaron al país, con un permiso temporal debido al contexto crítico del país de origen del solicitante, tratamiento médico, carácter humanitario y demás factores.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizan redadas en diferentes ciudades estadounidenses para capturar a inmigrantes ilegales (Foto: ICE)

¿LOS INMIGRANTES CON PAROLE HUMANITARIO CORREN RIESGO DE SER DEPORTADOS?

Según la recopilación de información de Noticias 23 de Univisión, los que están en riesgo son los llevan en Estados Unidos más de dos años con estos permisos temporales y no han cambiado su estatus migratorio. De acuerdo a Ángel Leal, abogado constitucionalista y de inmigración, la orden firmada por Trump se enfoca también en “aquellas personas que entraron con la aplicación móvil CBP One en la frontera y también aplica para aquellos que entraron bajo parole humanitario. La idea es que un parole no es una admisión”.

Son estos inmigrantes, que al no tener una residencia permanente, corren el alto riesgo de ser deportados por los agentes de ICE. Sobre los que entraron bajo el parole humanitario, procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, el abogado Ángel Leal sostuvo que como ingresaron a través de un puerto de entrada, esto los hace “personas aptas para ser consideradas a la deportación acelerada”.

Por otro lado, la también abogada Patricia Hernández señaló que el gobierno de turno está tomando estos programas como no válidos. De momento, los que entraron con asilo político estarían más protegidos a estas órdenes firmadas por Donald Trump, al igual que los que tienen TPS.

“Lo más probable es que van a haber demandas contra esta orden ejecutiva que dio el memorándum el jueves 23 de enero, y bajo esa demanda el juez siempre puede ordenar un pare temporal a que se pueda enforzar este memorándum”, comentó la abogada Hernández.

Agentes de ICE pueden realizar arrestos en escuelas, hospitales y lugares de culto (Foto: EFE)