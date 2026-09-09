El iPhone 18 Pro Max apunta a convertirse en uno de los lanzamientos tecnológicos más buscados en Estados Unidos para lo que resta del año. Si bien Apple todavía no ha presentado oficialmente el equipo ni ha confirmado su precio, los reportes previos al evento de septiembre anticipan un nuevo modelo premium con posible incremento de costo a sus iteraciones previas. Para quienes viven en Miami, Nueva York, Houston, Chicago, Los Ángeles o cualquier otra ciudad de EE. UU., estas son las fechas y cifras estimadas que conviene tener en cuenta antes de planificar la compra del popular smartphone.

De acuerdo con reportes especializados, Apple presentaría el iPhone 18 Pro Max el miércoles 9 de septiembre de 2026 durante su evento anual centrado en iPhone. Las filtraciones apuntan a que la preventa en Estados Unidos comenzaría el sábado 12 de septiembre, mientras que la disponibilidad en tiendas y entregas a clientes llegaría el viernes 18 de septiembre. Sin embargo, esta programación debe considerarse como una previsión: Apple no ha anunciado oficialmente el teléfono, sus especificaciones ni el calendario de ventas pero muchos especulan que se trataría del primer teléfono plegable de la compañía de la manzana mordida.

Sobre el precio, las estimaciones de TrendForce e IDC sitúan al iPhone 18 Pro Max entre 1,349 y 1,399 dólares para la configuración inicial en Estados Unidos. Esto supondría un aumento aproximado de 150 a 200 dólares frente a los 1,199 dólares citados como precio inicial del iPhone 17 Pro Max. La cifra definitiva, las capacidades de almacenamiento disponibles, impuestos estatales, ofertas de operadores y planes de trade-in solo podrán confirmarse cuando Apple publique la información comercial oficial.

Modelos de iPhone se muestra dentro de la Apple Store recientemente renovada en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York. - La mayoría de los empleados de una tienda Apple de EE. UU. Votó para formar un sindicato el 18 de junio de 2022, una novedad para el gigante tecnológico, que hasta ahora ha tratado de desalentar los intentos de sindicalización (Foto de Johannes EISELE / AFP) / JOHANNES EISELE

Fecha de lanzamiento del iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos

El lanzamiento del iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos estaría programado para septiembre de 2026, siguiendo el calendario habitual de Apple para su gama Pro. La fecha más mencionada para la presentación es el miércoles 9 de septiembre, en un evento de Apple donde también se espera conocer el iPhone 18 Pro y un posible dispositivo plegable de la compañía.

Si Apple mantiene el cronograma que anticipan los reportes, la preventa del iPhone 18 Pro Max comenzaría el sábado 12 de septiembre. La llegada a Apple Store, distribuidores autorizados y compradores que reserven el celular se proyecta para el viernes 18 de septiembre de 2026. Estas fechas aún no representan una confirmación oficial de Apple.

Para los usuarios hispanos en EE. UU., la compra podría estar disponible directamente en la tienda online de Apple, Apple Store físicas y operadores como T-Mobile, AT&T o Verizon, aunque las promociones, planes de financiamiento y valores finales con impuestos dependen de cada estado y compañía. Al momento de la consulta, no se han confirmado campañas específicas de estos operadores para el nuevo modelo.

Etapa Fecha prevista Estado Presentación de Apple 9 de septiembre de 2026 Evento programado; presencia del iPhone 18 Pro Max no verificada oficialmente en los resultados Inicio de preventas 12 de septiembre de 2026 Estimación de medios y analistas Venta en tiendas / entregas 18 de septiembre de 2026 Fecha más citada como probable, no confirmada como venta oficial

¿Cuánto costará el nuevo iPhone 18 Pro Max?

El precio estimado del iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos oscila entre 1,349 y 1,399 dólares para la versión de entrada, según proyecciones de la firma de análisis TrendForce recogidas por medios especializados. El valor se refiere al precio base estimado antes de impuestos y no equivale a una tarifa oficial anunciada por Apple.

IDC también ha planteado que los modelos Pro de la generación iPhone 18 podrían subir hasta 200 dólares. Bajo ese escenario, el iPhone 18 Pro Max pasaría de un punto de partida citado de 1,199 dólares para el iPhone 17 Pro Max a un posible rango de 1,349 a 1,399 dólares, aunque otros cálculos previos situaban la subida en torno a los 100 dólares.

El desembolso real para comprar el nuevo iPhone en Estados Unidos puede ser mayor debido a los impuestos sobre ventas, que varían según el estado y la ciudad. También puede cambiar si eliges más almacenamiento, AppleCare+, accesorios, un plan a plazos con tu operador o una promoción por entregar un iPhone anterior. No hay un precio oficial confirmado para cada capacidad de almacenamiento ni detalles comerciales finales.

Fuente Precio inicial estimado en EE. UU. Configuración mencionada MacRumors / estimación de TrendForce US$1,349–US$1,399 Modelo de entrada; no se detalla en el resultado Tom’s Guide Hasta US$1,399 256 GB, en escenario de mayor alza Bloomberg Línea US$1,299–US$1,399 Lanzamiento, sin precio oficial La Opinión Desde US$1,349 Modelo Pro Max base Smartprix US$1,299 Estimación de un agregador; contradice otros reportes

CALIFORNIA, UNITED STATES (09/09/2026). — Time and where to watch the launch of the iPhone 18, iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max during Apple Event 2026, taking place in California, United States. PHOTO: Image generated with Gemini AI.

Preguntas frecuentes (FAQ) del iPhone 18 Pro Max

¿Cuándo sale el iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos?

La fecha de venta más reportada es el viernes 18 de septiembre de 2026, después de una presentación esperada para el 9 de septiembre y una posible preventa desde el 12 de septiembre. Apple aún no ha confirmado oficialmente este calendario.

¿Cuál será el precio del iPhone 18 Pro Max en Estados Unidos?

Las proyecciones disponibles colocan el precio inicial entre 1,349 y 1,399 dólares, antes de impuestos. Se trata de estimaciones basadas en reportes de analistas, no de un precio oficial de Apple.

¿El iPhone 18 Pro Max costará más que el iPhone 17 Pro Max?

Podría costar entre 150 y 200 dólares más, según las estimaciones disponibles. Los reportes comparan el supuesto rango de 1,349 a 1,399 dólares para el iPhone 18 Pro Max con un precio inicial citado de 1,199 dólares para el iPhone 17 Pro Max. La variación definitiva solo podrá confirmarse tras el anuncio de Apple.

¿Cuándo abriría la preventa del iPhone 18 Pro Max?

La preventa se espera para el sábado 12 de septiembre de 2026, aunque esta fecha todavía no ha sido confirmada por Apple.

¿Dónde se podrá comprar el iPhone 18 Pro Max en EE. UU.?

Una vez anunciado, se esperaría que Apple lo venda desde su tienda en línea, Apple Store y distribuidores autorizados. Los reportes no confirman aún la disponibilidad, el precio ni las promociones de los principales operadores estadounidenses; conviene esperar los anuncios de Apple, AT&T, T-Mobile y Verizon antes de contratar un plan o entregar un equipo como parte de pago.