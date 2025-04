Si hasta el 15 de abril no presentaste tu declaración de impuestos en Estados Unidos, tendrás que pagar las consecuencias; por ejemplo, te impondrán una multa, harán un recargo y más. A continuación, las sanciones que podrías recibir al no haber cumplido durante la temporada fiscal.

Antes te precisamos que para facilitar esta labor, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) puso a disposición de la ciudadanía nuevas herramientas electrónicas para que los contribuyentes presenten sus solicitudes. Si bien, millones las aprovecharon, varios no lo hicieron. ¿Qué pasará con este grupo de personas? Dependerá de dos cosas: tipo de incumplimiento y perfil del contribuyente, ya que no declarar y/o no pagar son cosas distintas.

El IRS aplicará sanciones contra quienes no cumplieron su declaración de impuestos (Foto: Freepik / IRS) ×

¿CUÁLES SON LAS MULTAS Y LAS SANCIONES QUE RECIBIRÍAS SI NO PRESENTASTE TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

Antes que nada, debes tener en cuenta que si solicitaste una extensión, esto solamente evitará la multa por hacerlo tarde, no por falta de pago. Para ello, el IRS te notificará mediante una carta, la cual “no sólo incluye el monto adeudado, también detalla penalidades y recargos por intereses que aumentan mes a mes”, precisó el preparador fiscal Freey Erazo en una entrevista con Univision. A continuación, las sanciones por no cumplir con tu declaración de impuestos, de acuerdo con La Nación:

No presentar ni pagar: la penalidad es combinada y puede alcanzar el 5% del impuesto no pagado por cada mes de retraso.

la penalidad es combinada y puede alcanzar el 5% del impuesto no pagado por cada mes de retraso. No pagar a tiempo: el recargo sería del 0,5% mensual sobre el saldo, esto hasta un máximo del 25%.

el recargo sería del 0,5% mensual sobre el saldo, esto hasta un máximo del 25%. Declaración estimada por el IRS: puede omitir deducciones o gastos que reducirían la deuda.

puede omitir deducciones o gastos que reducirían la deuda. Acumulación de intereses: el cálculo sobre los intereses se hace a diario sobre el saldo pendiente, el cual se suma hasta que se salda la cuenta.

OJO: En caso no realices ninguna acción, el sistema automatizado del IRS continuará el proceso, lo que llevará a mayores deudas. “Cada caso es un universo distinto. Pero cuanto más se demore alguien en resolver su situación, más pagará”, indicó Erazo.

Dependiendo de cada caso, el IRS aplicará la sanción respectiva (Foto: Iryna Drozd/iStock) ×

¿QUÉ HAGO SI NO PUEDO PAGAR?

En el caso de que no puedas pagar la totalidad de tus impuestos o tu multa a tiempo, puedes solicitar un plan de pagos, con el que podrías reducir tus deudas en el futuro. Para acceder a él, debes presentar la declaración, aún sin pagar el total.

Para obtener ayuda con una multa, llame al número de teléfono que figura en su aviso. Si no recibió un aviso, utilice la asistencia telefónica del IRS.

Si no declaraste tus impuestos, comunícate con el IRS (Foto: designer491/istock) ×