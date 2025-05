Aunque el 15 de abril ya quedó atrás, el Día de la Declaración de Impuestos no ha terminado para todos. Si todavía no has presentado tu declaración de impuestos de 2024, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) recomienda hacerlo lo antes posible para evitar sanciones. Pero no todo son malas noticias: en 2025, millones de contribuyentes en Estados Unidos han recibido una prórroga automática debido a desastres naturales que impactaron sus regiones.

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES PARA OBTENER ESTE ALIVIO FISCAL?

Las nuevas fechas límite para declarar impuestos y realizar pagos se han extendido, en algunos casos, hasta noviembre de 2025. Esto aplica a residentes de cuatro estados y zonas afectadas por incendios forestales en California. Según el IRS, estas prórrogas se otorgan sin necesidad de realizar trámites adicionales si la dirección registrada del contribuyente está en una de las áreas designadas.

IRS anunció un alivio tributario para las personas de California afectadas por los incendios forestales

Los estados con la prórroga más amplia son Arkansas, Kentucky y Tennessee. Fuertes tormentas, inundaciones y tornados comenzaron a azotar estas regiones desde el 2 de abril, lo que llevó al IRS a ofrecer un alivio significativo: sus residentes tendrán hasta el 3 de noviembre de 2025 para presentar sus declaraciones y pagar impuestos adeudados. También se incluye parte de Virginia Occidental, con 12 condados calificados para esta misma fecha límite.

¿Te encuentras en Boone, Logan, Raleigh u otro de los condados afectados en Virginia Occidental? Entonces respira tranquilo: no necesitas enviar formularios ni llamar al IRS. La prórroga es automática y se activa según tu dirección registrada. El objetivo es brindar tiempo adicional a las personas cuya vida y rutina se han visto alteradas por eventos fuera de su control.

En California, la extensión es más específica: está destinada a los residentes del condado de Los Ángeles que fueron afectados por los incendios forestales de enero de 2025. Para ellos, la nueva fecha límite para declarar y pagar impuestos es el 15 de octubre. Aunque es un plazo más corto en comparación con otros estados, sigue representando un alivio considerable.

El IRS proporciona automáticamente alivio de la presentación y de la multa a cualquier contribuyente con una dirección registrada en el IRS ubicada en el área del desastre

¿QUÉ PASA SI VIVES FUERA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS DESASTRES?

Entonces tu única alternativa era haber solicitado una extensión automática antes del 15 de abril, lo cual te permite presentar hasta el 15 de octubre. Sin embargo, esa prórroga no exime del pago: cualquier impuesto adeudado debía pagarse antes de abril para evitar multas e intereses acumulados.

¿Por qué el IRS ofrece estas prórrogas automáticas? Porque entiende que las consecuencias de un desastre van más allá de lo evidente. Las tormentas no solo afectan carreteras o líneas eléctricas; también destruyen documentos, interrumpen negocios y complican la vida diaria. Aplazar las obligaciones fiscales en estos casos es una manera de brindar compasión administrativa en tiempos difíciles.

