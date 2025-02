Es posible que estés emocionado pensando en el reembolso que te dará el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés), pero debes tener presente que es posible que recibas menos de los esperado o incluso nada, debido a una compensación de impuestos. Descubre de qué se trata y en qué casos se aplica.

Un crédito fiscal reembolsable se puede obtener si pagaste más durante el año de lo que adeudas en impuestos. Si bien es posible que obtengas un reembolso, incluso si no pagaste impuestos, pero también te lo pueden reducir si no has sido proactivo en la resolución de tus deudas fiscales para evitar futuras incautaciones.

¿QUÉ ES UNA COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS?

Una compensación de impuestos ocurre cuando el IRS redirige el reembolso de un contribuyente para cubrir impuestos impagos o ciertas otras deudas gubernamentales. Se trata de un proceso legal aplicado por el IRS para garantizar que las personas cumplan con sus obligaciones financieras.

LOS MOTIVOS QUE PUEDEN REDUCIR TU REEMBOLSO DEL IRS

El Departamento del Tesoro cuenta con un Programa de Compensación, a cargo de la oficina del Servicio Fiscal, que puede tomar los fondos de tu reembolso para el pago de distintos tipos de deudas que tengas con el Gobierno, ya sea federal o estatal. A continuación conoce algunos ejemplos:

Deudas tributarias (impuestos federales atrasados o impuestos estatales sobre los ingresos)

Deudas no tributarias (deudas de compensación por desempleo a nivel estatal o préstamos estudiantiles a nivel federal).

Pagos atrasados de manutención de menores o excónyuge

El IRS haya modificó tu declaración de impuestos y eso redujo tu reembolso

La BFS enviará un aviso si se produce una compensación, detallando la cantidad original del reembolso, la cantidad de compensación, la agencia que recibirá el pago, y la dirección y el número de teléfono de dicha agencia.

¿Qué sucede con el saldo a mi favor tras un recorte de reembolso?

Si la Oficina del Servicio Fiscal (BFS, por sus siglas en inglés) redujo tu pago, te enviará parte del reembolso restante después de la compensación se emite en un cheque o se deposita directamente al contribuyente como solicitaste en tu declaración de impuestos. En estos casos el reembolso puede tardar en llegar más de los 21 promedio a los que acostumbra el IRS.