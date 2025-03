El panorama comercial en Estados Unidos está cambiando rápidamente, y JCPenney no es ajena a esta transformación. En un año en el que se proyecta que el número de cierres de tiendas podría duplicarse, la cadena de tiendas departamentales anunció que cerrará ocho de sus sucursales en distintos estados del país antes de que termine la primera mitad del año.

Aunque la compañía ha asegurado que no tiene planes de reducir drásticamente su número de sucursales, estos cierres forman parte de una estrategia para reestructurar su presencia en el mercado y adaptarse a las nuevas dinámicas comerciales.

¿EN QUÉ ESTADOS JCPENNEY CERRARÁ SUS TIENDAS Y CUÁNDO SERÁ?

Uno de los cierres más destacados tendrá lugar en California, donde JCPenney cerrará su tienda en The Shops at Tanforan, en San Bruno, el 25 de mayo. Este cierre reducirá el número total de tiendas de la marca en el estado a 62. El centro comercial, que ha sido un punto de referencia para los compradores locales durante décadas, perderá uno de sus principales anclajes, lo que podría afectar el tráfico y las ventas de los otros comercios cercanos.

En Colorado, la tienda en The Shops at Northfield de Denver también cerrará en mayo. Este centro comercial no solo perderá a JCPenney, sino que también verá la partida de Macy’s. Las autoridades del centro comercial están considerando convertir parte del espacio en un complejo de apartamentos, reflejando la tendencia de reutilizar propiedades comerciales para satisfacer las necesidades de vivienda urbana.

La compañía ha asegurado que no tiene planes de reducir mucho su número de sucursales (Foto: AFP)

Idaho también verá la salida de JCPenney en Pine Ridge Mall, en la ciudad de Pocatello. Antes de cerrar definitivamente, la tienda realizará una venta de liquidación con descuentos de entre el 20% y el 50% para atraer a los clientes y agotar el inventario restante.

En Kansas, la tienda de JCPenney en West Ridge Mall, en Topeka, cerrará para dar paso a un nuevo desarrollo comercial. El centro comercial fue recientemente adquirido por Advisors Excel, que planea reemplazar la tienda por un conjunto de oficinas y restaurantes. Esta transformación forma parte de un esfuerzo por revitalizar el área y atraer una nueva mezcla de inquilinos y visitantes.

Maryland también figura en la lista de cierres, con la tienda de Annapolis Mall programada para cerrar en mayo. En su lugar, el centro comercial dará la bienvenida a una combinación de nuevos inquilinos, incluidos Hobby Lobby, Grocery Outlet y Onelife Fitness, lo que refleja un cambio en la estrategia hacia negocios de alto tráfico y experiencias de estilo de vida.

Algunas tiendas de JCPenney cerrarán a finales de mayo en EE. UU. (Foto: AFP)

En la costa este, la tienda de JCPenney en Asheville Mall, en Carolina del Norte, cerrará el 25 de mayo, sumándose a la lista de cierres estratégicos. La salida de la marca podría abrir la puerta a una nueva ola de comercios y conceptos de venta minorista enfocados en las preferencias de los consumidores locales y las tendencias emergentes en el mercado.

The Mall at Fox Run, en Newington, New Hampshire, también verá el cierre de su tienda JCPenney. El centro comercial fue adquirido por Torrington Properties, que planea reemplazar a JCPenney con una combinación de nuevos comercios. Esta decisión está alineada con la estrategia de reposicionar el centro comercial como un destino de compras y entretenimiento más moderno y diverso.

Finalmente, después de 42 años de operación, JCPenney cerrará su tienda en Charleston Town Center Mall, en Virginia Occidental. Esta partida marca el fin de una era para el centro comercial, que ha sido un pilar en la comunidad local. La incertidumbre sobre el futuro del espacio refleja los desafíos que enfrentan los centros comerciales tradicionales en un entorno donde las compras en línea y las experiencias híbridas están redefiniendo el comercio minorista.