Jeanine Pirro, una de las voces más reconocidas y polémicas de Fox News, renunció oficialmente a sus funciones en la cadena televisiva tras ser designada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como fiscal federal interina para el Distrito de Columbia. Su página biográfica ya fue retirada del sitio web de la cadena, marcando el fin de una era de 14 años frente a las cámaras.

LA BIENVENIDA QUE LE DIO DONALD TRUMP

El anuncio fue hecho por el propio Trump a través de Truth Social: “Me complace anunciar que la jueza Jeanine Pirro será nombrada fiscal federal interina para el Distrito de Columbia. Jeanine está sumamente cualificada para este puesto y es considerada una de las mejores fiscales de distrito en la historia del estado de Nueva York. Es única en su clase. ¡Felicitaciones, Jeanine!”

Pirro, ex fiscal de distrito del condado de Westchester y una firme defensora del expresidente desde los inicios de su carrera política, asume este nuevo cargo en medio de un entorno político altamente polarizado. Su designación ocurre justo cuando Trump necesitaba una figura fuerte y leal para ocupar ese puesto clave, tras retirar a su primera elección para el cargo.

HUBO UN CAMBIO DE ÚLTIMO MOMENTO

Originalmente, el mandatario había propuesto a Ed Martin Jr., pero su nominación enfrentó resistencia dentro del propio Partido Republicano. El senador Thom Tillis, miembro influyente del Comité Judicial del Senado, se opuso a Martin debido a su respaldo a los manifestantes del 6 de enero. “Cualquiera que haya violado el perímetro del Capitolio debería haber sido encarcelado durante un tiempo”, señaló Tillis, desatando la necesidad de un cambio inmediato en la nominación.

Fox News, por su parte, se despidió con palabras elogiosas hacia Pirro. En un comunicado, la cadena expresó: “Jeanine Pirro ha sido una maravillosa incorporación a The Five durante los últimos tres años y una presentadora muy querida en Fox News Media, quien contribuyó enormemente a nuestro éxito durante sus 14 años de trayectoria. Le deseamos todo lo mejor en su nuevo cargo en Washington”.

Por ahora, una rotación de presentadores se encargará de cubrir el lugar que deja vacante Pirro en The Five, mientras la cadena decide quién será su reemplazo permanente. Su salida no solo deja un vacío en el programa, sino también en la audiencia conservadora que seguía con fervor sus comentarios políticos.

La llegada de Pirro al Departamento de Justicia promete levantar olas en la capital. Su estilo directo, sin filtros, y su cercanía con Trump anticipan una gestión intensa, especialmente en una plaza tan compleja como Washington D.C., donde la política y la justicia suelen caminar de la mano y en constante tensión.

