Tras su segundo intento fallido de llegar a la Casa Blanca, Kamala Harris podría estar considerando una nueva estrategia para relanzar su carrera política: postularse como gobernadora de California en 2026, un cargo de alto perfil en uno de los estados más influyentes del país. Varios analistas creen que esta vía podría ofrecerle mayor proyección nacional y más control sobre su imagen que una tercera candidatura presidencial en un Partido Demócrata profundamente dividido.

Con el actual gobernador Gavin Newsom fuera de la contienda por límites de mandato, Harris entraría como favorita en la primaria gracias a su experiencia como fiscal, senadora y vicepresidenta. Pero incluso en su estado natal, enfrenta escepticismo.

“Hay que tener un ‘¿Por qué?’ ardiente”, advirtió Newsom sobre postularse al puesto que él dejará vacante. “Y si no puedes expresarlo con palabras, la respuesta es ‘no’“, añadió Newsom en el podcast Next Up with Mark Halperin. “¿Para qué demonios querrías este trabajo?”

¿UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA O UN REGRESO FORZADO?

Harris no ha confirmado públicamente sus intenciones, pero sus recientes declaraciones sugieren que no planea retirarse de la política: “Nos vemos allí. No me voy a ninguna parte”, dijo en abril a una multitud en el condado de Orange.

Los expertos consideran que gobernar California podría posicionarla como una firme contendiente en 2028, especialmente si evita una primaria presidencial masificada. Además, enfrentarse a los problemas reales del estado—vivienda, inmigración, déficit presupuestario—podría reforzar su credibilidad frente a un electorado que busca soluciones concretas.

Sin embargo, no todos en el Partido Demócrata creen que Harris sea la respuesta. Algunos como Adam Green del Progressive Change Campaign Committee opinan que su tiempo ya pasó y que la base demócrata busca líderes con propuestas más rupturistas.

"Nos vemos allí. No me voy a ninguna parte", dijo Kamala Harris en abril, avivando rumores sobre su posible candidatura a gobernadora

EL RETO PARA KAMALA HARRIS

California no es un terreno fácil. El estado enfrenta una crisis de personas sin hogar, una economía presionada por un déficit de US$12 mil millones, y debates sobre salud pública, migración y cambio climático. Además, la figura de Harris sigue polarizando a votantes incluso dentro de su partido.

“Es una figura muy polarizante”, explicó el consultor demócrata Eric Jaye.

El sistema de primarias abiertas de California también añade una capa de incertidumbre: todos los candidatos, sin importar el partido, compiten en la misma boleta y solo los dos más votados pasan a la elección general. Esto podría fragmentar el voto demócrata, tal como ocurrió en contiendas recientes.

No obstante, la posibilidad de que Harris se postule tiene un peso simbólico fuerte: sería la primera mujer afroamericana en liderar el estado, y su elección confirmaría su relevancia política en un momento donde los demócratas necesitan rostros fuertes para confrontar el avance del trumpismo.

Crisis en California: El déficit presupuestario y la falta de vivienda son solo algunos de los retos que Harris enfrentaría si busca la gobernación