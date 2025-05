A partir del otoño de 2025, las escuelas públicas y chárter de Nueva York pondrán en marcha una medida que, sin duda, dará que hablar: los estudiantes ya no podrán usar sus teléfonos inteligentes durante el día escolar. Lo anunció la gobernadora Kathy Hochul, cumpliendo así una promesa que venía anticipando hace tiempo. Y no, no se trata de una exageración, sino de una respuesta concreta a una preocupación creciente: el uso excesivo de pantallas en el ámbito escolar.

Es una decisión que busca proteger la salud mental de los estudiantes y devolver la atención a donde debe estar: en el aula. Hochul no es ajena a estos temas. De hecho, el año pasado ya había promovido una ley para restringir los “feeds adictivos” en redes sociales. Esta nueva iniciativa es el siguiente paso, y viene con reglas claras, por lo que es importante conocer todo al respecto.

¿QUÉ SE PROHÍBE EXACTAMENTE?

La política no deja espacio para dudas. A partir del ciclo escolar 2025-2026, en todas las escuelas del sistema K-12 de Nueva York se implementará una prohibición del uso de dispositivos personales con acceso a internet durante toda la jornada escolar. Esto es lo que incluye:

Prohibido el uso no autorizado de teléfonos inteligentes en cualquier momento del día escolar, incluyendo clases, almuerzos, recreos y períodos de estudio.

Prohibido el uso de cualquier otro dispositivo personal con acceso a internet, como tablets o relojes inteligentes conectados a la red.

No se podrá usar el celular para comunicarse entre alumnos, revisar redes sociales, grabar videos o escuchar música, salvo autorización específica de la escuela.

No se podrá usar el teléfono como excusa para salir del aula o evitar actividades escolares, algo que, seamos sinceros, muchos adolescentes hacían sin pensarlo dos veces.

Pero antes de que alguien entre en pánico, vale decir que la norma también contempla flexibilidad y sentido común.

El estado de Nueva York pretende eliminar las distracciones de los menores de edad dentro de las escuelas (Foto: Freepik) ×

¿QUÉ SE PERMITE Y BAJO QUÉ CONDICIONES?

Aunque el objetivo es claro —quitar los smartphones del centro de la vida escolar—, hay situaciones que requieren una excepción. La política establece que sí se permitirán:

Teléfonos simples sin acceso a internet, como los clásicos “de tapita”, para quienes los necesiten.

Dispositivos escolares con acceso a internet (laptops, tablets, etc.) siempre que sean proporcionados por la escuela y usados con fines educativos.

Uso de smartphones en casos justificados, como:

Para controlar condiciones médicas (por ejemplo, diabetes). Cuando lo requiera un Programa de Educación Individualizada (IEP). En situaciones familiares especiales o emergencias. Para traducción o comunicación accesible, en casos puntuales.

Además, cada escuela podrá diseñar su propio sistema de almacenamiento para los celulares, y el estado pondrá a disposición US$13,5 millones para ayudar con la compra de lockers u otras soluciones.

¿POR QUÉ SE TOMA ESTA MEDIDA AHORA?

Kathy Hochul no se despertó un día con esta idea. Viajó por el estado, escuchó a comunidades escolares, y reunió evidencia. Todo eso quedó plasmado en el informe “Más Aprendizaje, Menos Desplazamiento”, que señala que:

Los celulares distraen, reducen la creatividad y afectan la capacidad de atención.

Un entorno libre de teléfonos no pone en riesgo la seguridad, y al contrario, mejora el bienestar emocional de alumnos y docentes.

La política solo funciona si se aplica durante toda la jornada escolar, sin excepciones por períodos.

El estado de Nueva York ha prohibido el uso de celulares en las escuelas (Foto: Freepik) ×

REACCIONES DE LA NUEVA NORMA

Lo más llamativo es que la medida ha sido bien recibida por muchos sectores. Desde sindicatos de docentes, hasta organizaciones de padres y salud mental, todos coinciden en que esto no es ir en contra de la tecnología, sino a favor de los chicos.

Melinda Person, presidenta del sindicato New York State United Teachers, fue clara: “Esto no se trata de estar en contra de los teléfonos, se trata de estar a favor de la infancia”.

Una de las voces que más me impactó fue la de Anika Bhupati, una estudiante de octavo grado que ya vive esta política en su escuela. Dijo que el ambiente cambió por completo: más concentración, menos ansiedad, y relaciones personales más profundas. Nada mal para una simple “prohibición de celulares”.

Al final, lo que parece una medida dura, resulta ser una oportunidad para que los jóvenes se reconecten con lo que realmente importa: aprender, pensar, hablar entre ellos cara a cara.

