El verano no es solo una estación para descansar o planificar viajes. Para muchos jóvenes y adultos, especialmente aquellos que desean ahorrar dinero o adquirir experiencia laboral, es el momento ideal para integrarse al mercado laboral. Pero ¿sabías que hay una ciudad en EE.UU. que ofrece condiciones casi perfectas para conseguir un empleo de verano? Y no, no es ni Nueva York ni Los Ángeles.

Un reciente informe de WalletHub analizó más de 180 ciudades del país, evaluando factores como la disponibilidad de trabajos temporales, el ingreso promedio de los empleados a medio tiempo, el costo de vida y la calidad del tiempo libre. El resultado sorprendió a muchos: la ciudad que encabezó la lista no suele figurar entre los destinos más obvios.

¿CUÁL ES LA MEJOR CIUDAD DE ESTADOS UNIDOS PARA BUSCAR EMPLEO EN EL VERANO?

Con un entorno natural impresionante, una escena cultural vibrante y un mercado laboral en expansión, Scottsdale, Arizona, fue elegida como la mejor ciudad del país para conseguir un trabajo de verano en 2025.

La ciudad destaca por sus múltiples vacantes en sectores como:

Turismo y hotelería

Comercio minorista y atención al cliente

Servicios culturales y artísticos

Eventos y entretenimiento

La ciudad también destaca por ofrecer un entorno ideal para equilibrar trabajo y ocio: tiene tiempos de traslado cortos, múltiples actividades recreativas y un entorno seguro.

“Es un buen momento para conseguir un trabajo de verano, teniendo en cuenta que muchos lugares todavía tienen escasez de mano de obra y, como resultado, pueden aumentar su compensación”, explicó Chip Lupo, analista del estudio.

Además, Scottsdale ofrece una calidad de vida superior, con tiempos de traslado cortos, bajos niveles de criminalidad y muchas actividades recreativas para disfrutar después del trabajo.

“Las ciudades con mejor calidad de vida y oportunidades laborales son las que permiten a los trabajadores de verano maximizar sus ingresos y su tiempo libre”, añadió Lupo.

Importante ubicación

WalletHub destaca que el lugar donde decidas trabajar este verano puede tener un gran impacto en tus finanzas. Las leyes de salario mínimo, el costo de vida y el acceso al transporte público o actividades recreativas influyen directamente en cuánto puedes ahorrar o disfrutar. En Scottsdale, estas condiciones son favorables, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para quienes viven allí como para quienes desean mudarse temporalmente.

Scottsdale es un ciudad con buenos empleos de verano y destaca como la mejor del 2025 (Foto: Diseñado por Freepik)

OTRAS 5 CIUDADES IDEALES PARA BUSCAR TRABAJO EN EL VERANO

Además de Scottsdale, otras ciudades que destacaron en el top del ranking incluyen:

Columbia (Maryland) Portland (Maine) Orlando (Florida) Peoria (Arizona) Tucson (Arizona)

Si estás pensando en trabajar este verano, conoce qué lugar puede marcar la diferencia (Foto:Scottsdale))

