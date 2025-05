Cada vez que escucho que los precios de las viviendas en Estados Unidos siguen subiendo, me da más frustración. Comprar una casa ya no es lo que era hace diez o quince años. Hoy en día, aunque tengas buen crédito y hayas ahorrado durante años, aún parece que la vivienda se aleja como un espejismo. Lo peor es que no importa si estás en la costa este, el medio oeste o en la soleada California: en casi todos lados es más caro que nunca.

Y aunque muchos piensan inmediatamente en ciudades como Nueva York, San Francisco o Los Ángeles cuando se habla de precios imposibles, lo cierto es que este 2025 nos ha sorprendido con una nueva campeona en el ranking de ciudades más costosas para adquirir una vivienda. Lo curioso es que sí, está en California, pero no, no es ninguna de las que usualmente aparecen en las listas.

LA CIUDAD MÁS CARA DE 2025 PARA COMPRAR UNA CASA

Según un nuevo informe de WalletHub publicado el 20 de mayo, Santa Bárbara se ha posicionado como la ciudad más cara de todo Estados Unidos para comprar una casa en este 2025. Esta pequeña, pero exclusiva ciudad en la costa central de California, ha superado incluso a pesos pesados como Los Ángeles y San Francisco.

Santa Bárbara es conocida por su arquitectura de estilo español, su clima privilegiado durante todo el año y, claro, por atraer a celebridades, inversionistas y turistas internacionales. Todo eso suena maravilloso hasta que ves los precios del mercado inmobiliario. Comprar una vivienda aquí no es para cualquiera.

¿POR QUÉ ES TAN COSTOSA?

Bueno, para empezar, hay que entender que Santa Bárbara tiene una oferta limitada de viviendas y una demanda altísima. Esto hace que cualquier propiedad en venta se dispare en valor. La zona está rodeada por el océano Pacífico y montañas, lo que limita la expansión urbana. A eso le sumamos la popularidad del lugar, el nivel adquisitivo de quienes quieren vivir allí, y una economía local basada en turismo de lujo, servicios y bienes raíces.

Este 2025, con el precio medio nacional de viviendas en US$438,357, según datos de Redfin, Santa Bárbara está muy por encima de esa cifra. Aunque el informe no da el número exacto de la mediana local, algunas propiedades en zonas céntricas o cercanas a la playa fácilmente superan el millón y medio de dólares.

CALIFORNIA DOMINA EL RANKING DE CIUDADES MÁS CARAS

Santa Bárbara lidera el ranking, pero no está sola. El informe de WalletHub también incluye otras ciudades californianas como Santa Mónica, Berkeley, Costa Mesa, Irvine, Glendale, Los Ángeles, Burbank, Pasadena, San Francisco y Westminster. Si algo queda claro es que el mercado de la vivienda en este estado sigue siendo el más inaccesible para muchos compradores.

Este fenómeno se explica por el constante desequilibrio entre oferta y demanda, las políticas locales de desarrollo urbano, el alto costo de vida y una economía tecnológica que genera mucha riqueza, pero también mucha desigualdad.

¿Y QUÉ HAY DE OTRAS PARTES DEL PAÍS?

Afortunadamente, todavía existen ciudades donde comprar una casa no es una locura financiera. Según WalletHub, las más asequibles en este 2025 son Flint y Detroit en Michigan, Pittsburgh en Pennsylvania, Surprise en Arizona y Akron en Ohio. En estos lugares, el sueño americano de tener casa propia aún es posible, aunque claro, cada una tiene sus propios retos económicos y sociales.

En ciudades como Detroit, por ejemplo, se han hecho grandes esfuerzos por revitalizar barrios y atraer nuevos residentes. Y aunque los precios son bajos, eso no significa que la calidad de vida sea mala. De hecho, muchos jóvenes profesionales están mirando hacia estas ciudades como alternativas reales a los mercados saturados de la costa oeste o noreste.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA EN LOS PRÓXIMOS MESES?

No todo está perdido. Redfin publicó recientemente que se espera una ligera baja del 1% en los precios a nivel nacional hacia el cuarto trimestre de este año. La razón principal es que hay más inventario disponible, pero menos compradores dispuestos o capaces de pagar los precios actuales. En abril, las ventas de viviendas existentes bajaron un 1,1% interanual, tocando su punto más bajo en seis meses.

Aunque esta caída no es dramática, es una señal de que el mercado podría comenzar a estabilizarse. Y eso sería una buena noticia para quienes llevan tiempo esperando una oportunidad para comprar.