Cada día que pasa, se reportan nuevas redadas migratorias en Estados Unidos, como parte de las políticas que viene ejecutando Donald Trump a favor de las deportaciones masivas. Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tienen mucha mayor libertad para realizar detenciones a inmigrantes, por lo que muchos de ellos viven con un miedo constante por esta situación.

Para los inmigrantes indocumentados, el riesgo de ser deportado crece con el pasar de los días, una política que se extiende por todo el país. Sin embargo, hay una ciudad que abiertamente ha mostrado su total rechazo a estas redadas migratorias y ha sacado la cara por las personas ilegales. Se trata de Minneapolis en el estado de Minnesota, que no comparte las ideas de Trump.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Lawrence Frey, ha rechazado estas políticas migratorias y ha salido a favor de los inmigrantes indocumentados. Además, el burgomaestre ha asegurado que su ciudad no cooperará con las redadas del ICE, lo que ha hecho que los migrantes lo llamen “un héroe sin capa”.

La deportación de ilegales forma parte de la política migratoria de Donald Trump, la cual es apoyada por algunos estados (Foto: ICE)

¿QUÉ DIJO EL ALCALDE DE MINNEAPOLIS?

“Los queremos, nos preocupamos por ustedes. En la Ciudad de Minneapolis los defenderemos, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos, porque no eres un extranjero en nuestra ciudad, eres un vecino”, comentó el alcalde de Minneapolis en una reciente conferencia e prensa.

Asimismo, Jacob Lawrence Frey, originario de Oakton en Virginia, aseguró que los funcionarios de la ciudad de Minneapolis acatarán la ‘ordenanza de separación’, la cual busca evitar la recopilación de información sobre el estatus migratorio de las personas. “Tenemos lo que se llama una ordenanza de separación y establece claramente que nuestros funcionarios, nuestros agentes de policía y otros más, no recogerán información que muestre quién está documentado y quien no. No hacemos la pregunta con respecto al estatus migratorio”, recalcó.

El alcalde de Minneapolis también negó que los policías de su jurisdicción colaborarán con los agentes de ICE. “Nuestros agentes de policía no van a cooperar con la aplicación de la ley federal en torno a la ley federal de inmigración. Hacemos cumplir las leyes estatales y locales y lo haremos lo mejor que podamos, pero en cuanto a la cooperación con ICE, la respuesta es no”, añadió.

¿QUIÉN ES JACOB LAWRENCE FREY?

Jacob Lawrence Frey es un político estadounidense de origen judío que actualmente ocupa el cargo de alcalde de Minneapolis, en el estado de Minnesota. Estudió Derecho en la Universidad de Villanova y comenzó su carrera profesional en el bufete Faegre Baker Daniels, para luego unirse a Halunen & Associates.

Tras mudarse de Virginia a Minneapolis, asumió su primer mandato como alcalde el 2 de enero de 2018. Se ha destacado por su trabajo en pro de las comunidades vulnerables y por su actuación en el caso de George Floyd.

El alcalde Jacob Frey durante una conferencia de prensa en 2023. (Foto: AFP)