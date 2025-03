Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá continúan tensas por el tema de los aranceles y ahora el nuevo tema de discusión se trata de la electricidad. El gobernador de Ontario, Doug Ford, implementó este lunes un recargo del 25% sobre el precio de la electricidad que la provincia canadiense envía a través de la frontera a Nueva York, Michigan y Minnesota.

Esta subida del 25% afecta a cerca de 1.5 millones de hogares y empresas en esos tres estados y es una clara respuesta a la política de aranceles que maneja Donald Trump, quien durante los primeros días de marzo anunció y luego congeló la subida del 25% de aranceles a productos provenientes de Canadá y México.

Sin embargo, Ford decidió mantener el recargo del 25%, que costará unos $100 adicionales por mes en las facturas de los consumidores estadounidenses afectados, según indicó en una rueda de prensa este lunes. “Si Estados Unidos intensifica la situación, no dudaré en cortar la electricidad por completo [...] Créanme cuando les digo que no quiero hacerlo; me siento terrible por el pueblo estadounidense, porque no son ellos los responsables de esta guerra comercial. Es una persona la responsable: el presidente Trump”, advirtió Ford.

El gobernador de Ontario, Doug Ford, desafió a Trump al imponer un recargo a la electricidad que este estado exporta a EE.UU.

¿CUÁNTA ELECTRICIDAD IMPORTA ESTADOS UNIDOS DE CANADÁ?

Estados Unidos es un importante importador de electricidad de Canadá, con una interdependencia notable entre las redes energéticas de ambos países. Canadá es un exportador neto de electricidad, y las redes eléctricas de ambos países están estrechamente conectadas en un sistema “complejo y altamente interconectado”, en el que las principales empresas canadienses del sector tienen filiales y divisiones comerciales en EE.UU., según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA, por sus siglas en inglés).

El comercio de electricidad entre ambos países asciende a $95,000 millones anuales, y en algunos estados, este intercambio representa entre el 5% y el 15% de su Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

En 2024, EE.UU. importó un total de 33.2 millones de megavatios-hora (MWh) de electricidad, de los cuales 27.2 millones provinieron de Canadá, mientras que el resto llegó de México. Aunque esta cifra representa menos del 1% del consumo total de electricidad en EE. UU., su impacto es crucial en algunos estados, especialmente aquellos cercanos a la frontera con Canadá.

Los estados de Nueva York, Michigan y Minnesota son los principales receptores de electricidad canadiense, y dependen de estas importaciones para mantener la estabilidad de sus redes eléctricas. En particular, Nueva York importa grandes cantidades de energía de Hydro-Québec, una compañía estatal canadiense que opera una línea de transmisión de alta tensión capaz de suministrar 2,000 MW a la región.

El suministro de energía en el noreste de EE.UU. depende en gran medida de la energía hidroeléctrica canadiense para equilibrar la demanda y evitar sobrecargas en su red eléctrica.

Sin embargo, el comercio energético entre ambos países no es unidireccional. Canadá también importa electricidad de EE.UU., especialmente en los últimos dos años, cuando la sequía ha reducido la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas canadienses.

Como resultado, en 2023, las exportaciones de electricidad de Canadá hacia EE.UU. cayeron casi un 30%, alcanzando los $3,200 millones. Al mismo tiempo, las importaciones de electricidad de EE.UU. a Canadá casi se triplicaron, ascendiendo a $1,200 millones, según datos de la EIA.