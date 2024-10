Una enfermedad que está relacionada con la deficiencia de la vitamina C ha generado preocupación en Estados Unidos, toda vez que está resurgiendo; siendo los niños los más afectados. Nos referimos al escorbuto, un padecimiento que está de regreso y es originado por la mala alimentación. ¿Por qué está renaciendo, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlo? En esta nota, todo lo que debes saber.

Cabe mencionar que esta es una enfermedad considerada histórica, pues era común entre los siglos XV y XVIII, cuando los marineros pasaban prolongados periodos sin comer alimentos frescos como frutas y verduras.

¿QUÉ ES EL ESCORBUTO?

El escorbuto es una enfermedad que ocurre cuando una persona tiene una carencia grave de vitamina C en su alimentación. Como consecuencia tiene debilidad general, anemia, gingivitis, curación deficiente de heridas y hemorragias cutáneas.

EL RESURGIMIENTO DEL ESCORBUTO EN EE.UU.

De acuerdo con una investigación de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, la incidencia de escorbuto en niños de Estados Unidos “se triplicó al pasar de 8.2 casos por cada 100,000 en 2016 a 26.7 por 100,000 casos en 2020″. La mayoría eran varones con obesidad de bajos ingresos y cerca del 65% tenía autismo, publica El Tiempo.

En tanto, médicos australianos señalaron a la revista BMJ Case Reports que “el escorbuto todavía se considera una enfermedad del pasado, especialmente en los países desarrollados; sin embargo, se producen casos esporádicos, especialmente en ancianos, pacientes con alcoholismo y niños con problemas psiquiátricos o de desarrollo”.

Hay gran cantidad de alimentos que contienen vitamina C. Uno de ellos es la naranja (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ ESTARÍA RESURGIENDO?

Además de la deficiencia de la vitamina C en el organismo, otros factores que influirían para su resurgimiento son: mala alimentación, procedimientos y medicamentos para bajar de peso, trastornos digestivos, problemas de mala absorción, entre otros, publica La Tercera.

SÍNTOMAS DEL ESCORBUTO

Los síntomas del escorbuto son:

Fatiga.

Debilidad general (dolor y sensibilidad en las articulaciones y los músculos).

Anemia.

Gingivitis (Encías hinchadas y sangrantes o dientes flojos).

Se lastima fácilmente.

Curación deficiente de heridas.

Hemorragias cutáneas (piel seca, áspera o descolorida; es decir, manchas rojizas o moradas por el sangrado debajo de la piel).

¿DE QUÉ MANERA PREVENIR EL ESCORBUTO?

De acuerdo con los valores de referencia de nutrientes para Australia y Nueva Zelanda, los adultos deben consumir 45 mg de vitamina C. Esto equivale a media naranja o media taza de fresas. Si alguien está embarazada o amamantando, la cantidad debe aumentar.

Los alimentos ricos en vitamina C son naranjas, fresas, kiwis, ciruelas, piña, mango, pimiento, brócoli y coles de Bruselas.

El doctor Theodore Strange, presidente del departamento de medicina del Hospital Universitario Staten Island Norhwell, señaló a The New York Post que hay muchos alimentos y suplementos que contienen vitamina C para evitar que esta enfermedad resurja y si así te encuentras preocupado: “un buen multivitamínico nunca viene mal”.