La batalla mediática entre Elon Musk y Donald Trump ha dejado más que palabras cruzadas en redes sociales. Esta semana, el patrimonio neto del CEO de Tesla se desplomó dramáticamente en medio de la disputa pública con el presidente de Estados Unidos, marcando un capítulo insólito en la historia de las fortunas globales. Según Bloomberg, el patrimonio de Musk descendió a 334.500 millones de dólares, una de las caídas más pronunciadas jamás registradas por el índice de multimillonarios.

ASÍ SE HA MOVIDO EL DINERO DE ELON MUSK EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

El viernes, tras una leve recuperación de las acciones de Tesla, la fortuna de Musk resurgió hasta los 393.800 millones de dólares, de acuerdo con Forbes. Sin embargo, la volatilidad dejó claro que, en el mercado, la política y los egos de dos de las figuras más influyentes del país pueden provocar terremotos financieros. Con participaciones en Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company, Musk sigue siendo el hombre más rico del planeta, pero la sacudida de la semana lo mantuvo en vilo.

Tesla, su buque insignia, perdió 165 mil millones de dólares en capitalización bursátil, según Dow Jones Market Data Group, a medida que las acciones se desplomaron un 14% durante la semana. Todo esto ocurrió mientras Musk y Trump intercambiaban críticas ferozmente, como si sus fortunas dependieran también de su habilidad para encender las redes.

LA PELEA ENTRE ELON MUSK Y DONALD TRUMP

Musk, en su plataforma X, tildó de “abominación repugnante” la ley One Big Beautiful Bill del Partido Republicano, enardeciendo a Trump, que respondió en Truth Social con su característico desdén.

El desencuentro entre ambos magnates creció cuando Musk denunció que nunca le mostraron el proyecto de ley ni una sola vez antes de aprobarlo, en plena noche y a toda prisa. Trump, por su parte, aprovechó una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz para acusar a Musk de hipocresía y sugerir que el empresario estaba nervioso por la reducción de subsidios a los vehículos eléctricos de Tesla.

Como si la disputa no fuera suficiente, Trump amenazó con cortar de raíz todos los contratos y subsidios gubernamentales relacionados con Elon, insinuando que su fortuna dependía de la generosidad federal. Musk, lejos de amedrentarse, replicó que, de no ser por él, Trump no habría ganado las elecciones de 2024. El tono, más propio de un guion de Hollywood, dejó a los analistas preguntándose hasta dónde llegará esta pugna y qué efectos tendrá sobre la economía y la política.

En un giro inesperado, Musk declaró en X que SpaceX desmantelaría su nave espacial Dragon, aunque más tarde se retractó. El comentario, que muchos interpretaron como un golpe de efecto en su enfrentamiento con Trump, refleja el estilo de Musk: impredecible, provocador y siempre listo para el drama.

MUSK SIGUE SIENDO EL HOMBRE MÁS RICO DEL MUNDO

A pesar de la tormenta, Musk mantuvo su título de la persona más rica del planeta, con una ventaja considerable sobre sus rivales más cercanos. Mark Zuckerberg, CEO de Meta Platforms, quedó en segundo lugar con 240.800 millones de dólares; Jeff Bezos, de Amazon, ocupó el tercer lugar con 228.100 millones; y Larry Ellison, de Oracle, completó la lista con 213.300 millones de dólares. Ni la política ni los pleitos parecen desbancar el reinado de Musk, al menos por ahora.

En este pulso entre poderosos, queda claro que el dinero y el ego pueden derrumbar montañas. Aunque su fortuna personal superó los 300 mil millones de dólares en noviembre y llegó a un pico de 439.200 millones en diciembre de 2024, esta semana Elon Musk aprendió que ni el hombre más rico del mundo está a salvo de las tormentas políticas. En el ring de la economía global, cada tuit y cada proyecto de ley pueden mover miles de millones.

