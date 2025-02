Si estás buscando un dinero extra, en muchas ocasiones las monedas que menos te imaginas pueden salvarte de apuros. A lo largo de los años, el coleccionismo numismático ha ido creciendo exponencialmente en los Estados Unidos, por lo que hay personas que no tienen problema en gastar miles de dólares —o millones— para conseguir las piezas más raras y valiosas, así que eso puede significar que obtengas mucho dinero por algo que, para ti, no puede ser tan importante. En ese sentido, siempre es bueno que revises todas tus pertenencias, pues quizá estés guardando una fortuna y no lo sabes.

Para que una moneda alcance un enorme interés en los coleccionistas debe cumplir una o varias características, que pueden ser los errores de acuñación, su contexto histórico, el material con el que fue fabricada, su escasez, antigüedad, etc. Por ello siempre es buen prestar mucha atención y hasta obtener ayuda de profesionales en este campo que sabrán determinar qué tan valioso es el ejemplar que tenemos en nuestras manos. En algunos casos, tener una pieza muy solicitada puede ser como ganar la lotería y estoy seguro de que, a cualquiera, nos gustaría atravesar esa situación.

Teniendo en cuenta todo eso, te presento un caso que te puede interesar: una rara moneda del Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos que fue vendida por casi US$20,000, lo que la convierte en una pieza más que atractiva, tanto para compradores, como para los que quieren venderla con la finalidad de gana run dinero que puede servir para varias cosas, como para pagar deudas o quizá comprar un auto nuevo que te permita mayor comodidad en tus actividades diarias.

LA MONEDA DEL BICENTENARIO QUE VALE US$20,000

La pieza en cuestión de trata de una moneda de 25 centavos de plata del Bicentenario de 1976-S. De acuerdo con el sitio especializado Chronicle Collectibles, una pieza evaluada como MS68, fue de unos increíbles US$19,200 en 2019, lo que la convierte en el cuarto de dólar de ese año más caro de todos los tiempos, al menos hasta ahora, así que revisa todo el cambio que tengas en tus bolsillos o en casa para que descubras si es que la tienes allí y así puedas venderla por un precio similar, o quizá más.

Según la Casa de la Moneda de Estados Unidos, la mayoría de estas piezas eran “revestidas”, lo que significa que estaban hechas con una combinación de metales como zinc, cobre y níquel, dispuestos en capas, como si fueran una especie de emparedado. Sin embargo, como destacó el sitio especializado en mención, algunas de las monedas de 25 centavos con motivo del Bicentenario estaban acuñadas con un 40% de plata, lo que representa una diferencia significativa, ya que los ejemplares con ese material son más escasos y, por lo tanto, mucho más valiosos.

Así luce una moneda de 25 centavos del año 1976 que sirvió para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de los Estados Unidos (Foto: Coin Value Checker)

OTRAS MONEDAS SIMILARES CON UN ALTO VALOR

El cuarto de dólar de 1976-S no es el único de su tipo que te puede ayudar a ganar un dinero extra, pues hay otros ejemplares de la misma denominación y fabricación que pueden a llegar a valer cientos o miles de dólares, por lo que te recomiendo revisar esta lista: