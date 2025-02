A propósito de las masivas redadas ordenadas por el presidente Donald Trump y la temporada de impuestos, es interesante conocer cuál es el aporte de los inmigrantes indocumentados en la economía estadounidense. ¿Sabes cuánto pagan al Servicio de Impuestos Internos?

Los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de manera irregular o se quedaron, pese a la expiración de su visado, además de realizar trabajos que son atractivos para los estadounidenses, contribuyen de muchas maneras en la economía, a través del consumo, generan demanda de bienes y servicios, y pagan impuestos.

¿CUÁNTO APORTAN LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS A LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE?

Los inmigrantes indocumentados también declaran ante el IRS, pues en Estados Unidos, así tengas un estado inmigratorio irregular, debes pagar impuestos. En ese sentido, el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP), indica que los trabajadores indocumentados pagaron US$96,700 millones en impuestos en 2022. El Consejo Estadounidense de Inmigración calcula que, en 2023, pagaron cerca de US$76,000 millones.

Nan Wu, directora de investigaciones en el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), una organización no partidaria con sede en Washington, declaró a CNN que los sin papales contribuyen a programas sociales como Medicare (el seguro médico de quienes tienen 65 años o más), que “cada vez es más difícil de sostener.

¿EL IMPACTO DE LOS IMPUESTOS DE LOS INDOCUMENTADOS EN LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE?

La directora de investigaciones en el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC),Nan Wu, advirtió que perder los impuestos que pagan los indocumentados tendría “un gran impacto local” que afectaría a “escuelas, servicios, programas locales, las comunidades y la infraestructura”.

Detalla en los hogares de los trabajadores indocumentados aportaron en 2022 más de US$ 22,000 millones al sistema de seguridad social y US$ 5.700 millones a Medicare, aun teniendo en cuenta que los indocumentados no tienen un seguro social válido y no pueden afiliarse al programa de asistencia médica ni disfrutar de sus beneficios.

Es común escuchar que la presencia de inmigrantes indocumentados reduce los salarios de los trabajadores estadounidenses y aumentan la demanda de servicios sociales, pero una investigación de la Universidad de Nueva Hampshire revela que campañas anteriores deportaciones - 454,000 expulsiones entre 2008 y 2015- resultaron en una caída del pago por hora de 0,6% entre los trabajadores nacidos en EE.UU, es decir no aumentaron los salarios.

