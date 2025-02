La política migratoria de Donald Trump ha dividido al país norteamericano. Mientras que algunos están a favor de la deportación de indocumentados, otros cuestionan este accionar, justificando que se está expulsando a gente trabajadora y que no todos son criminales. Si bien, hay todo tipo de opiniones, quienes más están preocupados son los extranjeros que no tienen sus papeles en regla, pues a raíz de la intensificación de las redadas en diferentes estados, muchos tienen que esconderse para no ser arrestados y posteriormente sacados de territorio estadounidense. Aunque ya se conocía desde campaña los planes que tenía el republicano para los migrantes, varios de ellos votaron a favor de él, pero ahora se arrepienten. Ese es el caso de una latina que se está disculpando en sus redes sociales. ¿Qué dijo exactamente? En las siguientes líneas, te lo contamos.

La política migratoria de Donald Trump busca sacar de territorio estadounidense a todos los inmigrantes indocumentados (Foto: Freepik / AFP)

EL ARREPENTIMIENTO DE UNA LATINA QUE VOTÓ POR DONALD TRUMP

Mayra Alejandra Luna es el nombre de la latina que se arrepiente de haber votado por Donald Trump, el pasado 5 de noviembre de 2024. A través de un video en TikTok, la mexicana apareció llorando por su decisión en las elecciones pasadas, pues ahora su familia enfrenta la deportación.

“Esto es muy loco. Votamos por Trump, confiamos en él, en su palabra, en lo que nos prometió a los latinos (…). Odio que voté por él. Ahora temo por mi familia y sus familias. Debemos unirnos y hacer algo al respecto”, dijo la mujer. Asimismo, dio a conocer que muchos temen ir a sus trabajos por miedo a que los deporten y con ello se les acabe toda la vida que construyeron en Estados Unidos.

La mexicana que llora por su voto a favor de Trump, quien ahora deporta a indocumentados (Foto: @mayraalunna2022 / TikTok)

Aunque el clip se viralizó rápidamente, la mayoría de los comentarios no fueron para respaldarla, sino para recordarle su decisión de votar por el republicano: “Está haciendo exactamente lo que prometió. ¿No lo escucharon?”, “A disfrutar lo votado”, “Tratamos de advertirles”, “Esto es por lo que votaron”, “Para que aprendan”, “Está haciendo literalmente lo que dijo que iba a hacer. ¿Ninguno de ustedes escuchó? ¿Pensaron que eran especiales”, “¿Por qué lloras? Esto es lo que querías”, “Lo loco es que todos ustedes realmente pensaron que solo porque todos tenían papeles y votaron por él, él iba a portarse bien con todos ustedes”, “Espero que te atrapen primero. Confiar en Trump fue tu culpa”, fueron algunas de las frases que le escribieron.

Pero ella no es la única, ya que según The Washington Post, el 46% de los votantes latinos también respaldaron al entonces candidato republicano, una cifra histórica para su partido. Sin embargo, ahora que las deportaciones comenzaron, se siente traicionados.

¿POR QUÉ LOS LATINOS VOTARON POR DONALD TRUMP?

De acuerdo con Jerónimo Cortina, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston, los latinos votaron por Trump principalmente por la inflación. En diálogo con BBC Mundo señaló que para que un elector decida por quién votar, la clave está en “lo que pagas por el carrito del supermercado, la gasolina, el cereal que le gusta a tus hijos. Trump les prometió que bajaría la inflación y con eso ganó su voto”.