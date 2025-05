Cada vez que tenemos que hacer las compras, nos cuesta encontrar un supermercado que lo tenga todo: buenos precios, productos frescos, y sobre todo, un ambiente que no nos estrese. Y mira que a estas alturas ya hemos probado de todo, desde las cadenas más conocidas hasta mercados locales. Por eso, cuando me enteré de que se había elegido “la mejor tienda del país”, no pude evitar pensar: ¿y ahora quién será?

Lo primero que me sorprendió fue que no se trata de ninguna de las típicas cadenas gigantes que están en todos lados. Ni Walmart, ni Costco, ni siquiera Aldi. Nada de eso. Resulta que esta joyita está en Florida, y para ser sincero, nunca pensé que una tienda más bien pequeña pudiera ganarles a los grandes del retail. Pero cuando leí más sobre cómo se hizo el ranking y por qué esta tienda se llevó el primer puesto, todo empezó a tener sentido.

LA MEJOR TIENDA DE ESTADOS UNIDOS

La tienda que se llevó todos los aplausos se llama Mazzaro’s Italian Market, y está en St. Petersburg, Florida. Según un análisis hecho por Solitaired, donde revisaron más de siete millones de reseñas de Google sobre 3,000 supermercados en 100 ciudades, este comercio fue el que más elogios recibió. Imagínate, millones de personas votando con sus experiencias, y Mazzaro’s quedó en lo más alto. No es poca cosa.

Las reseñas no mienten. La gente no solo habló bien de los productos, sino también del trato cálido del personal, de la limpieza del lugar, de lo bien organizadas que están las secciones. Muchos mencionaron que es como una escapada gastronómica, más que una simple ida al súper. Y eso, cuando uno anda con la cabeza llena de cosas, se agradece un montón. El estudio también evaluó cosas como la rapidez en las filas, la frescura de los alimentos y hasta la experiencia en general.

OTRAS TIENDAS DESTACADAS EN EL RANKING

Además de Mazzaro’s, el ranking elaborado por Solitaired incluyó a otras tiendas que también recibieron excelentes valoraciones. Te dejo el listado de los supermercados que completan el top:

Freshfields Farm – Florida

Glorioso’s Italian Market – Milwaukee, Wisconsin

Trader Joe’s – Naperville, Illinois

Jungle Jim’s International Market – Fairfield, Ohio

Dorothy Lane Market – Dayton, Ohio

Trader Joe’s – Chula Vista, California

Central Market – Austin, Texas

Trader Joe’s – Santa Mónica, California

Trader Joe’s – Cincinnati, Ohio

Lo interesante es que muchos de estos lugares no pertenecen a grandes cadenas, sino que son independientes o muy especializados. Eso confirma que hoy la gente busca algo más personalizado y auténtico.

En el otro extremo, algunas de las grandes cadenas conocidas no salieron tan bien paradas. Walmart y Safeway, por ejemplo, fueron mencionadas varias veces entre las tiendas con peor experiencia. Las principales quejas tenían que ver con filas largas, productos vencidos y personal poco amable. A veces la eficiencia se les va de las manos y se nota.

