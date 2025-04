Imagina que tienes la suerte de tu vida y cumples ese sueño que todos, en algún momento, hemos tenido: ganar un premio millonario. Sin embargo, todo se desvanece. Así es la situación de Mildred Simoneriluto, una mujer de 76 años de Pensilvania, que podría perder la oportunidad de cobrar un premio de US$2,5 millones. La causa de su desdicha es más descabellada de lo que parece: un simple error al regalar por accidente el billete ganador. Esta historia, que podría ser solo una tragedia de malas decisiones, se ha convertido en un verdadero enigma para la fémina, quien está luchando contra el tiempo y la suerte para recuperar lo que podría ser un cambio radical en su vida.

Es fácil pensar que estos eventos solo ocurren en las películas, pero, lamentablemente, esta es una realidad para Mildred. Como si la suerte le hubiera jugado una broma cruel, compró un billete de la lotería Cash 5 en mayo de 2024 en la tienda Stop N’ Save, un momento de esperanza que rápidamente se tornó en desesperación. Aunque se dio cuenta de que su boleto estaba premiado, el destino tenía otros planes y el boleto simplemente desapareció. La historia detrás de la pérdida de este valioso papel es tanto angustiante como sorprendente.

Mildred Simoneriluto explicando cómo perdió el boleto de lotería que le daba la posibilidad de cobrar US$2,5 millones (Foto: ABC)

¿QUÉ PASÓ CON EL BOLETO GANADOR?

La señora Simoneriluto, luego de comprobar que había ganado, se dedicó a buscar el billete por toda su casa, pero no lo encontraba. Fue entonces cuando recordó que había guardado el boleto en un abrigo viejo que decidió donar a la organización Vietnam Veterans of America, una entidad benéfica que recibe y distribuye ropa y objetos donados. Por si fuera poco, la prenda fue recogida por Pickup Please, un servicio de distribución de donaciones que, en este caso, pudo haber enviado la prensa (y con ella, el billete) a cualquier rincón del mundo. Si el destino no tiene piedad, la organización benéfica tampoco está preparada para devolverle un boleto de lotería a nadie.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO DE LOTERÍA?

Como si la situación no fuera ya lo suficientemente trágica, las reglas de la Lotería de Pensilvania son claras y despiadadas: para reclamar el premio, es necesario presentar el billete físico. Sin este requisito, no hay nada que hacer, no importa cuán grande sea el premio. La desesperación de Mildred se ha visto reflejada en cada entrevista que ha dado. “Fui a Stop N’ Save al menos cien veces, pero me dijeron que no podían hacer nada”, declaró a WTAE, el canal de noticias local. A pesar de sus esfuerzos, parece que las puertas de la suerte se le están cerrando una a una.

SE ACERCA LA FECHA LÍMITE

Con la fecha límite para reclamar el premio acercándose rápidamente (el 8 de mayo de 2025), Mildred se enfrenta a la amarga realidad de que este inesperado golpe de suerte podría esfumarse para siempre. Según los números que recuerda, el billete ganador tiene los números 14, 22, 33, 35 y 38. Es una jugada afortunada, pero ¿quién tendrá ahora el billete que podría cambiarle la vida a esta desdichada mujer? Si nadie lo reclama antes de la fecha, esos US$2,5 millones quedarán en el limbo, sin dueño y, lo que es aún más doloroso, sin oportunidad de ser aprovechados por la mujer que en su corazón ya lo considera suyo.

Al dar a conocer su historia, Mildred expresó su frustración y desesperación: “¿Qué más puedo hacer? Llorar y esperar que ocurra un milagro”. Y es que, más allá de la triste ironía de perder algo tan valioso de una manera tan inusual, hay un sentimiento de impotencia que, como sabemos, es difícil de manejar. Los recuerdos de ese boleto ganador, que pudo haber significado una nueva etapa llena de tranquilidad y alegría para ella, se disuelven ante la idea de que no hay forma de recuperarlo.