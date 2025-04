No sé si te ha pasado, pero cada vez que escucho que alguien ganó la lotería, me pongo a imaginar cómo sería mi vida si me tocara a mí. Uno piensa en deudas pagadas, viajes soñados, tal vez una casa nueva... Pero rara vez piensa en cómo podría usar ese dinero para cambiarle la vida a otros. Y eso es justamente lo que me sorprende gratamente de esta historia.

Porque sí, ganar millones puede ser una bendición. Pero lo que de verdad marca la diferencia es lo que decides hacer con ese premio. Y la historia de Phillip y Dawn Chippewa, una pareja de Michigan que ganó US$80 millones en 2019, es el mejor ejemplo de que la generosidad puede crecer incluso más que el dinero.

UNA PROMESA QUE EMPEZÓ TODO

La historia comienza un 21 de septiembre cualquiera. Phillip pasó por una tienda llamada Barrels and Barrels Party Store, en Suttons Bay. Contó que casi se va sin comprar los boletos del Powerball ese día, pero en el último segundo decidió jugar. “Compré cuatro”, dijo. Cuatro tickets, como tantas otras veces. Pero esta vez, uno de ellos lo cambiaría todo.

Guardó los boletos en su camioneta sin pensar demasiado. Hasta que, al día siguiente, decidió revisar los números. “No tuve que pasar de la primera línea para darme cuenta de que era el ganador”, dijo Phillip. Su hijo fue quien confirmó la noticia, leyéndole los números en voz alta mientras él y Dawn sostenían el boleto. “Cuando terminó, ambos teníamos lágrimas en los ojos”.

EL NACIMIENTO DE SERENITY RANCH

Después de la emoción inicial, llegó el momento de decidir qué hacer con ese premio. Y ahí apareció algo más grande que el dinero: una promesa. Años atrás, Dawn tuvo que dejar atrás su amor por los caballos por el costo y el esfuerzo que representaban mientras criaban a sus hijos. Phillip lo recordaba bien. “Cuando Dawn se deshizo de los caballos, le prometí que algún día los recuperaría”, contó. “No sabía cómo lo haría, pero sabía lo importante que era para ella”.

Y así nació Serenity Ranch, un rancho terapéutico de 25 acres que ofrece un espacio de sanación a personas que han vivido experiencias traumáticas, trabajando con caballos. Dawn lo resume así: “Serenity Ranch representa cómo nuestras vidas han dado un giro completo”.

El rancho no es solo un lugar bonito con animales. Tiene una misión muy clara: ayudar a otros a sanar emocionalmente. Phillip y Dawn lo crearon como un refugio donde los caballos no solo reciben cuidados, sino que también ayudan a las personas. “Poder brindarle a la comunidad un lugar donde puedan venir y sanar nos ha cambiado la vida”, dice Dawn.

Lo más admirable es que todo el funcionamiento del rancho se sostiene con donaciones y el esfuerzo de voluntarios. Y aunque Dawn ya no necesita trabajar por dinero, dedica más tiempo que nunca al proyecto. “Dedico más horas aquí que cuando trabajaba, pero esto es realmente una labor que hago con mucho cariño”, contó.

Phillip y Dawn Chippewa ganaron US$80 millones de Powerball y crearon un rancho que ayuda a su comunidad (Foto: Lotería de Michigan) ×

UNA DECISIÓN CON IMPACTO COMUNITARIO

Algo que me gustó mucho es que nunca pensaron en irse lejos ni en vivir rodeados de lujos. Se quedaron en su comunidad, en Suttons Bay, comprometidos con hacer algo significativo. “Formamos un equipo para ayudarnos a administrar nuestras finanzas”, explicó Dawn. “Y desde el principio, decidimos que queríamos hacer algo para devolverle a la comunidad lo que la vida nos había dado”.

Hoy, el rancho es un espacio donde muchos encuentran paz, contención y un camino para sanar. No es solo un lugar físico, sino un símbolo de esperanza y transformación.

Hasta la Lotería del Estado reconoció la importancia de lo que han creado. La comisionada Suzanna Shkreli lo dijo con claridad: “El trabajo que realizan para contribuir a su comunidad es sumamente importante y resalta el bien que puede traer ganar un premio de la Lotería”.

Y aunque Phillip y Dawn no lo hicieron para obtener elogios, es evidente que sienten orgullo. No por los millones, sino por lo que han logrado construir a partir de ellos.