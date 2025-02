Dairy Queen, una de las cadenas de helados y comida rápida más queridas de Estados Unidos, ha sorprendido a sus clientes en Texas con la noticia del cierre de 25 de sus sucursales. La decisión no solo marca el fin de una era para muchos fanáticos de sus icónicos helados, sino que también trae consigo una oportunidad única: la compañía pondrá a la venta todo el equipamiento de las tiendas a través de una subasta en línea.

Desde freidoras y parrillas hasta mesas, sillas y heladeras, los interesados podrán adquirir artículos de estos locales en cierres que han dejado a más de uno con un sabor amargo. La subasta será gestionada por Business Liquidations, una empresa especializada en liquidaciones comerciales, que ya ha publicado en su sitio web la lista de establecimientos afectados y los productos disponibles

Sin embargo, hay un detalle importante: no se podrán comprar artículos por separado, ya que la venta se hará únicamente por lotes completos. Además, aquellos que adquieran un local deberán retirar toda la cartelería oficial, sin excepción. Otro punto clave es que cada persona solo podrá comprar una sucursal, lo que asegura una distribución equitativa de los activos.

Para muchos, Dairy Queen ha sido un punto de encuentro familiar y un símbolo de la vida comunitaria (Foto: AFP)

LA CAUSA DEL CIERRE DE ESTAS TIENDAS

Localizadas en diversas ciudades de Texas, como Fritch, Dumas, y Canadian, estas tiendas han sido más que simples puntos de venta: han sido lugares de encuentro, celebración y recuerdos compartidos. Los responsables de los establecimientos han dejado mensajes de despedida a sus clientes, algunos de ellos escritos en carteles que agradecen a la comunidad por los momentos vividos.

Según The Daily Mail, todas las sucursales afectadas pertenecen a un mismo franquiciado que ha enfrentado problemas financieros durante años. Aunque este operador seguirá gestionando otros locales en Texas, las dificultades económicas acumuladas lo han llevado a tomar esta medida. Esto sugiere que el problema no radica en la marca en sí, sino en la situación particular de este franquiciado, lo cual brinda cierta tranquilidad a los clientes en otras partes del estado.

Texas ocupa un lugar especial en la historia de Dairy Queen, ya que es el estado con mayor cantidad de sucursales de la cadena. De las aproximadamente 4,500 tiendas en Estados Unidos, más de 500 se encuentran en Texas, donde la marca goza de una enorme popularidad.

Fundada en 1940 y actualmente propiedad de Berkshire Hathaway, Dairy Queen ha sido un referente en el mercado de comida rápida con su menú que incluye hamburguesas y una amplia variedad de postres, superando los 170 sabores de helado conocidos a nivel nacional.

El cierre de estos 25 restaurantes de Dairy Queen se debe a la decisión de un único franquiciado (Foto: AFP)

LOS LOCALES DE DAIRY QUEEN QUE DEJARÁN DE FUNCIONAR EN TEXAS

2421 Valwood Pkwy, Farmers Branch.

301 N. 2nd St. in Canadian.

609 W. Broadway St. in Fritch.

1850 County Road 11 in Panhandle.

801 E. Park Ave. in Hereford.

1612 Highway 70 East in Olton.

108 Chestnut St. in Idalou.

5441 Rufe Snow Drive in North Richland Hills.

1509 Corsicana Highway in Hillsboro.

200 Legacy Drive in Hewitt.

1701 W. Pecan St. in Pflugerville.

304 Highway 79 East in Franklin.

4101 Gilmer Road in Longview.

580 N. Interstate 20 East in Waskom.

847 E. Sabine St. in Carthage.

175 N. Dickinson Drive in Rusk.

3121 North St. in Nacogdoches.

202 N. Temple Drive in Diboll.

602 Interstate 45 South in Huntsville.

14421 Farm-to-Market 2920 Road in Tomball.

515 S. Washington Ave. in Cleveland.

24022 E. Lake Houston Parkway in Huffman.

104 Highway 90 East in Dayton.

345 Highway West in Sour Lake.

34250 US Highway 96 South in Buna.

