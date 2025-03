Imagina que estás por preparar una taza de café, tal vez el primer sorbo del día, para darte energía y empezar con buen pie. De repente, te enteras de que ese café que tienes en tu despensa ha sido retirado del mercado, y no por cualquier razón. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) acaba de alertar sobre un grave error relacionado con el etiquetado de uno de los cafés más populares. Lo curioso es que no se trata de un mal sabor ni de un ingrediente extraño, sino de algo mucho más delicado: la clasificación del café como “descafeinado”.

Este tipo de situaciones, aunque no frecuentes, nos recuerda lo crucial que es estar atentos a lo que consumimos, sobre todo cuando se trata de productos tan comunes y cotidianamente usados. Los consumidores confían en que los productos que compran estén correctamente etiquetados, ya sea para prevenir alergias, efectos secundarios o simplemente para asegurarse de que están obteniendo lo que esperan. Así que, si eres de los que toma su café por la mañana con la idea de evitar la cafeína, este caso podría interesarte.

EL PROBLEMA CON EL CAFÉ CITY CHERRY

La FDA ha lanzado una alerta importante para los consumidores de café City Cherry, una marca distribuida por la empresa Our Family Foods. El problema surge porque este café fue erróneamente etiquetado como descafeinado cuando, en realidad, no lo es. Esta equivocación tiene implicaciones para aquellas personas que, por salud o preferencia personal, buscan evitar la cafeína. Imagínate, si eres sensible a este componente o si te han recomendado reducir su consumo, podrías estar tomando algo que, al final, podría afectarte de manera inesperada.

Para dar una idea de la magnitud de este error, se han retirado del mercado miles de kilos de café. Este producto mal etiquetado se distribuyó en 15 estados diferentes, tales como: Colorado, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur, Wisconsin y Wyoming. Afortunadamente, el retiro no afecta a otros productos de la marca, pero el hecho de que haya afectado a tantos estados y consumidores es algo que no puede pasar desapercibido.

Este es el café que se marca como descafeinado, pero algunos paquetes no lo son (Foto: Our Family Foods)

¿CÓMO SABER SI TIENES EL CAFÉ AFECTADO?

Si eres uno de los consumidores que compró el café City Cherry y te preocupa que pueda estar afectado por este error de etiquetado, no te preocupes. La FDA ha proporcionado detalles clave para que puedas identificar el producto en cuestión. El café tiene un código UPC específico: 0-70253-11080, y una fecha de consumo preferente del 8 de marzo de 2025. Si tienes alguna bolsa en tu casa con esas características, es probable que esté involucrado en el retiro.

¿QUÉ HACER SI TIENES ESTE CAFÉ EN CASA?

Si tienes en tu despensa alguna de estas bolsas de café City Cherry, no te alarmes. La empresa ha dejado claro que puedes devolver el producto a la tienda donde lo compraste y obtener un reembolso completo o un reemplazo. Además, si tienes dudas o inquietudes sobre este proceso, la compañía ha puesto a disposición su servicio al cliente, que está comprometido en solucionar cualquier inconveniente de forma rápida y eficiente. Recuerda que tu salud y seguridad es lo más importante para ellos, y están trabajando para corregir el error.