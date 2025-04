La administración Trump ha vuelto a ser objeto de controversia. Esto luego de que suspendieran a la comandante Sheyla Baéz Ramírez de la base Fort McCoy por -supuestamente- no colgar las imágenes del presidente Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una pared de la base ubicada en Wisconsin.

¿QUÉ PASÓ CON LA COMANDANTE DE LA BASE FORT MCCOY?

Si bien no se conocen las razones de la comandante para no colocar las imágenes de Donald Trump y sus autoridades, el Comando de Reserva del Ejecito de Estados Unidos aclaró -en un comunicado que citó FOX News- que la suspensión de Báez Ramírez no estaba relacionada a ninguna falta de conducta.

“La Reserva del Ejército no tiene más detalles para proveer”, comentó el Comando de Reserva del Ejercito de Estados Unidos. Se suponía que las imágenes fueran colocadas en una pared de la base militar en la que se muestra la cadena de mando.

En medio de este contexto, Pete Hegseth -secretario de Defensa- confirmó la suspensión de la comandante. “La comandante de Fort McCoy, en cuyo tablero de mando de la base faltaban fotos de Trump, Vance y Hegseth, ha sido suspendida”, enfatizó la autoridad.

Toda esa situación se dio luego de que el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) anunciara una investigación sobre el porqué de las ausencias de las fotos de las actuales autoridades en la pared de la base militar. Luego, el DOD informó que ya se habían colocado las imágenes correspondientes de Trump, Vance y Hegseth,

Izquierda, como estaba el mural sin las imágenes de las actuales autoridades de Estados Unidos. Derecha, como está tras la revisión del departamento. (Foto: DDD / X) ×

¿CUÁL ES LA LA EXPERIENCIA DE LA COMANDANTE?

En julio del año pasado, Báez Ramírez se convirtió en la primera mujer hispana comandante de guarnición en la base de Fort McCoy. Este año, durante la ceremonia de cambio de mando, la militar de Puerto Rico catalogó como maravillosa su experiencia en el ejercito de Estados Unidos.

“Ha sido una maravillosa experiencia. Uno se une al Ejército, y, cuando yo primero entré, nunca pensé que haría una carrera, y aquí estoy 25 años después”, declaró Báez Ramírez.

Previo a ser nombrada como comandante de guarnición, Báez Ramírez estuvo encargada del Programa de Reserva y del Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército en Fort Belvoir, Virginia. En 199, obtuvo su comisión como Oficial de Inteligencia Militar a través del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC).

Por otro lado, Báez Ramírez se desempeñó en múltiples puestos de mando y liderazgo en el ejercito norteamericano, como líder de pelotón y oficial ejecutivo de la Compañía Alfa, 103.º Batallón de Inteligencia Militar en Fort Stewart, Georgia.

La comandante Sheyla Báez Ramírez fue suspendida el 18 de abril. (Foto: Army Photo by Scott T. Sturkol) ×