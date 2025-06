Desde el 7 de mayo de 2025, todos los aeropuertos en Estados Unidos han elevado sus estándares de seguridad al exigir que los viajeros presenten el Real ID como forma de identificación en los puntos de revisión de la Transportation Security Administration (TSA). Este cambio busca reforzar la seguridad en vuelos domésticos y el acceso a edificios gubernamentales. Pero entre tanta confusión y rumores, hay un mito que ha hecho reír —y también preocupar— a más de uno: la idea de que tu tarjeta de Costco te permitiría atravesar la seguridad aeroportuaria como si fuera un pasaporte.

¿LA TARJETA COSTCO SIRVE COMO REAL ID EN EL AEROPUERTO?

¿Te imaginas pasar por los controles de la TSA mostrando tu membresía de Costco mientras sostienes un enorme trozo de pizza de pepperoni? Aunque nos encante pasear por esos interminables pasillos de descuentos y disfrutar de helados de chocolate, la verdad es que la famosa tarjeta de membresía no es —ni será— tu salvoconducto para volar. Ni siquiera la más premium.

La TSA, de hecho, ha sido clara y directa sobre el tema: mostrar tu tarjeta de Costco como identificación en un aeropuerto no solo es inútil, sino que podría traerte más problemas de los que imaginas. Podrías enfrentar interrogaciones incómodas e incluso ver cómo te niegan el acceso a la zona de embarque. Así que, mejor déjala guardada en tu cartera y confía en documentos oficiales.

“Amamos comer hotdogs y pollos rostizados tanto como otras personas, pero por favor dejen de decirle a la gente que su tarjeta de Costco cuenta como REAL ID porque definitivamente no lo es”, publicó la TSA en X (anteriormente Twitter) para desmontar de una vez por todas este mito. Clarito, sin adornos.

El Real ID es una identificación que cumple con estándares de seguridad más altos para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados de EE. UU. (Foto: AFP)

SOLO SERVIRÁ PARA VERIFICAR DATOS PERSONALES

Si has extraviado tu Real ID y solo tienes la membresía de Costco, lo mejor es que empieces a buscar soluciones reales. La TSA no improvisa con documentos alternativos. Y es que, según la representante de la TSA, Lorie Dankers, la tarjeta de Costco podría servir, en el mejor de los casos, como un punto de partida para establecer tu identidad, pero no reemplaza los documentos oficiales necesarios.

Dankers explicó a SFGate que si alguien llega con su tarjeta de Costco como única identificación, un oficial del aeropuerto podría usarla para verificar otros datos personales, como direcciones anteriores, pero el proceso sería largo y estaría lleno de complicaciones. En otras palabras, la famosa tarjeta de descuentos.

Todo este enredo comenzó cuando usuarios de Reddit empezaron a difundir la idea de que la membresía de Costco servía como Real ID. Al respecto, Dankers fue tajante: “Quien haya escrito esa historia está reciclando material viejo”. Y como suele suceder en internet, la bola de nieve creció hasta que la TSA tuvo que intervenir con un comunicado oficial

LOS OTROS DOCUMENTOS QUE SON ACEPTABLES

Para evitar sorpresas desagradables, recuerda que además del pasaporte vigente, la TSA acepta otros documentos oficiales como licencias de conducir con Real ID, tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST), tarjetas de residente permanente, identificaciones tribales reconocidas, entre otras.

Incluso documentos vencidos con hasta dos años desde su fecha de expiración son válidos si están en esa lista. Así que antes de empacar tus maletas, revisa tu documentación y deja la tarjeta de Costco para las compras, no para los controles de seguridad.

